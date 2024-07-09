萬安47號演習　7月22日起全台分四區實施

軍聞社

國防部今日召開記者會，說明「萬安47號演習規劃」，今年配合漢光演習實兵演練，訂於7月22日至25日採分區方式，依中部、北部、東部及外（離）島、南部地區順序，實施演練。

全動署人力動員處處長朱森村表示，此次演練期程規劃分別為7月22日中部7縣市、7月23日北部7縣市、7月24日東部及外離島5縣市、7月25日南部3縣市，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於1400時至1430時，由地方政府及參演之民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練，除新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉（鎮、市、區），重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

朱處長指出，各地區演習當日由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視、廣播、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址）以便民眾查詢運用。

朱處長也提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

朱處長強調，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。