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法國陷入政治僵局！總理請辭「被馬克宏慰留」　維持國家穩定

▲▼法國現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）所屬「復興黨」（Renaissance）淪第二大黨後請辭。（圖／路透）

▲法國總理艾塔爾請辭被慰留。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國國會大選落幕，但因為沒有任何一黨獲得絕對多數，陷入政治僵局。總理艾塔爾（Gabriel Attal）領導執政黨聯盟「同在」（Ensemble）競選活動，卻淪為第二大黨，他於8日向總統馬克宏請辭被慰留，理由是為了「暫時確保國家穩定」。

法國國會如今呈現「三分天下」的局面，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）贏得最多席次，執政黨聯盟「同在」排名第二，右翼「國民聯盟」（RN）在第一輪投票勢如破竹，如今卻慘敗淪為第三勢力。這個結果不僅令人意外，也讓法國政壇陷入僵局，因為沒有一個政黨獲得絕對多數，而能夠自己組建政府。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲馬克宏尚未宣布下一步會怎麼做。（圖／路透）

BBC報導，儘管目前尚不清楚，馬克宏希望艾塔爾留任到何時，但他明確表示法國現在需要「一段時間冷靜」。自從大選結果出爐後，馬克宏就試圖避開政治紛爭，7日晚間發布聲明表示，自己將尊重「法國人民的選擇」，但仍在等待國會整體狀況更加明朗，才會採取下一步的必要決定。

「新人民陣線」主張，身為下一屆國民議會（National Assembly）的主要勢力，他們有權選擇下一屆總理，原訂8日會面考慮提名人選，但目前還沒有人能夠讓聯盟內部的不屈法國、社會黨、綠黨與共產黨都感到滿意。

而即將卸任的經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也於8日警告，法國正在面臨金融危機與經濟衰退的立即風險。

法國會3分天下恐成「懸峙議會」　馬克宏下一步成焦點

 
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