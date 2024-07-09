吸金22億坑4千人！三聯集團徐少東二審判12年+罰金1億元

▲三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，高雄高分院今日二審宣判。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東與公司法律顧問張永昌，涉嫌以投資電信APP的手法，吹噓年報酬率可達24%，吸金超過22億元，一審兩人遭判刑13年及11年，全案上訴後，高雄高分院今（9）日上午宣判，徐少東獲改判12年，張永昌仍維持徒刑11年。可上訴。

判決指出，徐少東為三聯集團的實際負責人，張永昌為永昌法律事務所律師兼三聯集團法律顧問，二人買下經營不善、連年虧損之南頻電信公司，並將公司更名為三聯南頻，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長，儘管公司連年虧損，但兩人卻對外宣稱公司擁有通訊加密技術的APP，結合多項電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，對外吸金，並稱年報酬率可達24%，從2015年9月至2019年5月期間，涉嫌以老鼠會方式進行非法吸金，有超過4016名投資者受害，總金額約22億6670萬元。

2020年，高雄地檢署依違反銀行法、洗錢防制法等罪將徐少東、張永昌提起公訴，同年12月24日，高雄地院一審判徐少東徒刑13年，張永昌徒刑11年，併科罰金1億元和5000萬元，其他參與此案的三聯公司幹部也分別被判處7年半至10年不等的有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院今日上午審判，徐少東改判徒刑12年，罰金1億元，張永昌維持11年的刑度，罰金5000萬元。全案仍可上訴。