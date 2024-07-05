月息4％誘投資節能鍋爐！夫妻高檔飯店當道具　8年吸金41億

記者鄧木卿／台中報導

台中市54歲吳男和妻子52歲彭女，早在105年就以經營節能鍋爐、急需資金為由向外募資，且以月息4%為誘餌，吸引130人投資，單筆投資金額最高1億多元，8年來吸金41億多元，直到5月中付不出利息，全案才曝光，還好台中檢方動作快，6月初指揮搜索，趁2嫌來不及逃跑順利逮捕，查扣豪宅、跑車約2億元不法所得，今（5）天依詐欺、銀行法等罪嫌起訴。

▲▼刑事局中打逮捕吳姓夫妻檔8年來非法吸金41億。（圖／刑事局提供，下同）

吳姓主嫌等人並未實際經營節能鍋爐工程及鍋爐油料業務，從105年5月起對外佯稱該業務獲利豐厚，急需投入資金擴展，吳手上握有各種鍋爐文件，說得頭頭是道，若投資者有疑慮，就帶到有使用鍋爐的高檔飯店參觀，取信於人。

吳嫌以月息3%至4%高額利息為誘餌，吸引投資者入金，也給居中代為吸金的41歲黃姓男子、49歲許姓女子，月息0.5%至2%不等作為抽佣。

警方表示，吳嫌每月都有按時支付利息，直到5月中旬付不出利息，才接獲投資者報案，台中地檢署秉股黃裕峯檢察官得知後，蒐集相關證據，6月初立即指揮搜索，逮捕來不及逃跑的吳姓夫妻檔及2名共犯，查扣夫妻名下豪宅4戶、保時捷2輛，1900萬元Ferrari296GTB跑車1輛，初估不法所得1億9631萬餘元，全案已依詐欺、銀行法等罪嫌起訴。