想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

▲上海一男子陳強（化名）為了不撫養，瘋狂虐待親生女兒。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一男子陳強（化名）為了不撫養親生女兒，每隔兩三天就用電線、皮帶、棍棒等毆打女兒，還主動向法院提供女兒被毆打後身上受傷、嘴角流血的照片以及毆打女兒的多段影片。為讓前妻撫養女兒，他還提起訴訟，證明自己不適合撫養女兒。

據《澎湃新聞》報導，7月8日，這起變更撫養關係案在上海市靜安區人民法院（以下簡稱「上海靜安法院」）一審獲判。法院判決女兒小雅（化名）隨其母親王紅（化名）共同生活，後王紅不服提出上訴，該案目前正在二審審理中。

同時，為保護未成年人的合法權益，社工服務機構向上海市普陀區人民法院（以下簡稱「上海普陀法院」）代為申請小雅的人身安全保護令，要求禁止被申請人陳強對其女兒小雅實施家庭暴力。

上海普陀法院經審查發現，陳強與王紅原是夫妻關係，雙方於2011年生育女兒小雅，2013年，雙方協議離婚，約定小雅由陳強撫養。

2016年，陳強提起訴訟，要求小雅隨王紅共同生活，法院經審理後未予支持。2023年，陳強再次向上海靜安法院起訴，仍要求小雅隨王紅共同生活。該案審理中，上海靜安法院委託社工服務機構開展社會調查，社工服務機構出具家事調查報告，載明「男方對未成年人有多次毆打情況，且有公安出警紀錄，奶奶證實因毆打未成年人男方被警方拘留一天一夜」。

陳強還自述，每隔兩三天就用電線、皮帶等毆打小雅，最嚴重的一次，小雅去學校都是一瘸一拐的，但沒有為小雅去驗過傷。陳強主動提供小雅被毆打後身上傷痕和嘴角流血的照片、陳強用棍棒毆打小雅的多段影片等，作為其不適合撫養小雅的證據。

經審理，上海靜安法院一審判決小雅隨王紅共同生活，後王紅不服提出上訴，該案目前正在上海市第二中級人民法院二審審理中。