獨／6年換4所學校！18歲高中生再拚國中會考　逆轉上建中

▲18歲的吳昱晨重考國中會考，以5科A++成績錄取建中。（圖／吳昱晨提供）

記者楊惠琪／台北報導

高中免試入學今放榜，18歲的吳昱晨以非應屆考生身份重考國中會考，以5科A++的成績錄取建國中學。吳昱晨的求學過程相當戲劇化，國中轉學、高中休學，換了4所學校，會考前半年決定重拾書本，同屆同學今年考學測，他卻決定重考會考，每日埋首苦讀14小時，如願考取第一志願。他說：「雖然晚了3年，但不想20年後，因為隨便念了一所大學而後悔。」

吳昱晨就讀中學階段，不到6年就換了4所學校，國中原本就讀北市知名私校，因為經常缺課，成了學校的頭痛人物，被輔導轉學到新北私校；高中考上北市和平高中，但也只念了1年就休學，又轉到新北一所私立高中就讀。

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吳昱晨說，當時覺得讀書不重要，對上學就是提不起勁，不是上課睡覺，就是蹺課逃學，也因為交到壞朋友，抽菸、打牌樣樣來，每天渾渾噩噩過日子，連父母也拿他沒辦法。



「把一手好牌打成這樣！」親友的一句話，點醒了吳昱晨。他表示，聽到親友的批評，讓他決定重拾書本，想到自己學業荒廢多年，轉學就讀的高中私校讀書風氣也不好，與其20年後再來後悔隨便念了一所大學，不如直接重考高中，去年10月決定休學重考國中會考。

吳昱晨指出，為了省下通勤時間，準備重考的半年時間，沒有補習，自己規劃讀書進度，靠著不斷複習講義、狂寫歷屆考題，不會的題目就看詳解或上網找答案，每天苦讀14小時，幾乎足不出戶，「每天睡醒就讀書，讀累就睡覺」，總算如願考取第一志願，也向親友證明：「我真的做得到！」

吳昱晨說，同屆同學今年考學測，他卻選擇重新當個高中生，雖然晚了3年，卻也脫胎換骨，揮別過去那個衝動、不夠成熟的自己。他也想用自身的例子勉勵學弟妹，不要因為一時的迷失，壞了整條人生的路，只要肯努力，起跑點永遠不算晚。