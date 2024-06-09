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偏鄉出頭！國姓國中2賽德克生獲5A+　不靠原民身分上中一中女中

▲國姓國中賽德克學生學業亮眼，會考獲5A以上佳績。（圖／南投縣政府提供）

▲國姓國中賽德克學生王世堯（中）、曾裕媜（右）學業亮眼，會考獲5A以上佳績。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

113年度國中會考於上（5）月18、19日舉行，7日開放線上查詢成績；來自仁愛鄉清流部落的國姓國民中學曾裕媜、王世堯2位賽德克學生，就讀期間不但學業優異、技藝豐富，這次也分別獲得5A7+、5A3+的好成績。

南投縣原住民族行政局表示，曾裕媜為同年級第一名成績保持者，對班級事務熱心服務，人緣佳，自幼具音樂天分、學習小提琴，常於社區活動表演，展現多才多藝，王世堯個性忠厚老實，處世風格屬穩紮穩打型，多次模擬考成績達5A上下，靠著師長鼓勵與自己的努力，最後一次模擬考考出5A的成績，並在會考脫穎而出；縣府原民局指出，2位優秀學生即使不用原住民身分，也足以錄取台中一中和台中女中。

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縣府指出，南投縣各國中也紛紛傳出捷報：達5A以上學生人數共173人，與去年一樣維持在5%左右，除國姓國中2人，還包括中興國中56人、南崗國中及草屯國中各18人、埔里國中17人、宏仁國中15人、竹山國中12人，爽文國中也有8人。

▲國姓國中培育原民學生有成，賽德克學子學業亮眼。（圖／南投縣政府提供）

▲▼埔里國中、爽文國中分別有17和8位學生考取5A以上。（圖／南投縣政府提供）

▲國姓國中培育原民學生有成，賽德克學子學業亮眼。（圖／南投縣政府提供）

爽文國中校長陳國樑表示，爽文國中雖位處偏鄉，今年只有43名考生，但近年在課程與教學上不斷創新：運用數位與學生互動學習，每年吸引跨區學生就讀；今年8位5A的學生就有6位是跨區就讀，在家長全力支持之下，風雨無阻地往返3年，終於獲得甜美果實。

「但最令人振奮的，還是其中2位5A的同學是在地學生！」陳國樑難掩興奮表示，爽中不僅證明能專業協助跨區孩子，更不忘全力用心扶持在地學生，透過師生的用心及家長的支持而創下耀眼的會考成績，證明偏鄉學校不只扶弱，也能拔尖。

而南投全縣會考A以上人數比例均有所提升，其中3A等第尤其顯著，「減C」成績則與去年持平，但有更多學生自「待加強」等級進步到「基礎」等級，其中埔里國中減C幅度以5.3%居冠；埔里國中校長陳清濱表示，歸功於學校教師領域研習增列命題方法、素養教學與會考試題分析等主題，老師群針對各科製作經典講義，內容不僅把各科考試重點加入復習，穩固學生基本學力，此外更提供「增B減C」進步獎學金，鼓勵學生不斷突破自己，也實踐堅持不放棄每位孩子的教育理念。

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