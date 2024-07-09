羅智強肯定賴清德查鄭文燦　卓榮泰：按事實辦案最重要

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

海基會前董事長鄭文燦涉貪獲500萬交保，桃園地院今天（9日）再開羈押庭。國民黨立委羅智強在立院質詢時表示，鄭文燦涉案已經7年，希望院長、法務部長和檢察官不要犯下選擇性錯誤，不過，羅智強也說，會不會有點雷聲大雨點小？行政院長卓榮泰回應，尊重檢調單位專業調查，按照證據跟事實辦案最重要。

國民黨立委羅智強9日在立法院會施政總質詢時表示，鄭文燦過去涉及多起土地開發案，但前法務部長邱太三、蔡清祥都不敢辦，直到賴清德總統上任後才解封，現任的法務部長鄭銘謙終於動起來，他要給予肯定。鄭銘謙回應，這部分尊重桃園地檢署的偵辦。

羅智強也談及，外界質疑，由於鄭文燦與賴總統在民進黨內有「儲位之爭」，賴總統新官上任三把火，現在打鄭文燦一槍，是為了讓鄭文燦無法繼續參選2026縣市長選舉，他希望檢察官偵辦不要雷聲大雨點小，也應針對鄭文燦過去任何涉及的土地開發案、運動中心天花板坍塌等案一併調查，不能吃案、也不能有特權列車，他並詢問卓榮泰對於檢調的偵辦有無信心？

卓榮泰答詢時重申，除了尊重之外，按照證據跟事實來辦案才重要；羅再說，「我也不希望今天是雷聲大雨點小，打他一槍，把他新北市長打掉，雙方各退一步，弊案不了了之，我希望不要變成政治交換」；卓榮泰回，「我認為絕對不要用不正確的邏輯來看司法單位」。

羅智強也質疑，外傳偵辦鄭文燦的檢察官受到打擊，他要求行政首長要有肩膀，應該要當檢察官的後盾，給予檢察官支持。鄭銘謙回，檢察官會依法偵辦，希望檢察官毋枉毋縱，依法詳細調查，但有關鄭文燦涉及的案件，法務部沒辦法去指導。