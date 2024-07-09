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親戚求助買設備！他賺0元「倒貼60天」被洗臉封鎖　結局療癒

▲▼建築工人,鐵鎚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友多年前收到親戚的請託，說是想買設備，於是他利用下班時間比價，最終廠商報價12萬多，他還無償到現場監工60天，沒想到後來工程出現小缺失，對方竟當場洗臉，甚至還封鎖他，如今對方又有相似的需求，但找的廠商報價是當初的3倍之多，於是再次找上他，態度也180度大改變。

網友在PTT提到，「幾年前，很親的親戚要買設備，找我幫忙，我利用下班時間處理還到處跑，最後廠商報價給我12萬多，我直接把報價單給他，還請假去現場監工，沒賺他一分錢卻倒貼60個工作天。」

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他表示，當初沒特別告訴對方，自己一分錢都沒賺，結果完工幾天後，發現有一些小地方沒注意到，有一點缺失，「他們很在意，覺得我這方面有經驗還會出錯，直接把我叫過去現場洗臉，私底下應該也酸了我好多遍，接著就把我的LINE刪除，往後見面打個招呼就不理我，還會擺臭臉，有必要講話的時候，也能感覺得出來是厭惡我的。」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

直到最近，該名親戚突然找上門，莫名熱絡地聊天，還問他有沒有空，最後才道出來意，原來是又有相似的設備需求，但連找了三間廠商，口頭報價至少是當年的3倍之多，而且其他的附加設備還要加購。

原PO不禁苦笑，「他來找我的時候，態度超級好還和藹可親，說想要找我處理，我沒答應也沒拒絕，就推託了一下，遇到這種事情該怎辦？」

對此，鄉民紛紛回應，「唯一答案...沒空」、「當免費工具人再被封鎖」、「不信親戚不知道你做兩個月義工，裝死凹你」、「我看到這篇都想賞他兩巴掌，你還能忍？」「硬起來拒絕，最好翻舊帳跟他講」、「推掉啊，還想什麼」。

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