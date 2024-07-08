私訊狂收「加入群組不能打廣告，能做到嗎」　他好奇一回神展開！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「加入群組後不能打廣告，能做到嗎？」許多人都曾收過這段陌生訊息，就有網友知道這是詐騙手法，但又好奇後續發展，於是假裝上當回應對方，並展開了為期3個月的實驗。而網友們看完直呼很精彩，紛紛跪求續集。

網友在Dcard發文提到，朋友當時收到「加入群組後不能打廣告，能做到嗎？」的私訊，不禁好奇加入後會發生何事，於是在知道是詐騙的前提下，真的加入了群組，並開始3個月的實驗。

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他透露，加入群組時還有審查機制，對方連問了三個問題，包括回答台灣任何一位總統的名字、目前的持股及年齡，同時也要求他提供目前的持倉截圖，「後來對方給了一個儲值系統，說是只要把錢儲值進去，就會有老師幫忙操作，有賺錢可以直接提款，虧錢也沒關係，還是可以隨時拿回本金。」

原PO接著提到，在成功進入傳說中的「投資學員群組」後，老師每天都會分享早尾盤、個股買賣點把控與大盤走勢，然後學員們也會熱情地分享自己的績效，「是一個相當溫暖熱鬧且充滿希望的歡樂群組，只覺得充滿正能量，每天被噓寒問暖的心情真的極好。」

▲對方知道他並未上當後，就徹底消失了。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，群組還聲稱，想要賺更多錢，可以加入付費會員，參與所謂的內線交易；而他每次都跟著喊+1，但畢竟知道是詐騙，所以在收到邀請後都已讀不回。

當事人透露，自己還在群組交到了朋友，對方是後來才加入的，每天都會熱絡地跟他聊天，還說自己已經加入付費會員，原本以為人家傻傻上當，直到前幾天才發現，對方竟也是暗樁，「看來這就是為了自己量身打造的群組，大家演了3個月的戲，只為了騙我一個。」

對此，網友們紛紛笑回，「我最近messenger也收到2封這個訊息，直接檢舉帳號說她騷擾我，然後封鎖」、「跪求續集」、「會有續集嗎」、「很精彩，卡個續集」、「卡個訊息」。