曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委黃捷8日備戰《選罷法》修正案，清晨便前往內政委員會，卻被藍營曝光監視器畫面，指控她破壞門鎖佔領主席台，立法院長韓國瑜也說要查，並預告將於9日公布調查報告。黃捷反擊，公布內政委員會召委高金素梅「綁架」議事人員的影片，批評韓國瑜不查，卻反針對她，「我在此要求，如果沒查到我找鎖匠，請韓國瑜公開向我道歉，也請你立即下台，因為你根本不配當國家的立法院長」。

韓國瑜8日下午召開朝野協商，研商有關「電業法第49條條文修正草案」案，還有考試院人事同意權案，雖因民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆缺席無法開會，但國民黨團書記長洪孟楷提到，黃捷凌晨偷破壞門鎖占會議，韓國瑜則回應．此事「真的很嚴重！」現在正在查，開鎖的人是院本部還是外來的人，查完後會跟各黨團報告。

黃捷說，韓國瑜居然宣告調查認真上班的立委，卻不去調查高金為何沒來開會、還綁架議事人員，她手中的影片，就是昨天下午1點多，疑似國民黨團總召傅崐萁派車來青島二館接高金跟議事人員，「請問韓院長，議事人員為何出現在這裡？誰有權力限制他們？你不查嗎？」

黃捷表示，高金跟議事人員被接走之後，沒多久就出現在201會議室，把門反鎖、違法宣布改會議室，並只讓國民黨委員進去。議事人員被高金限制的畫面都有了，會議直播鬧雙胞、國民黨搞黑箱會議，才真正事關會議運作，可見韓國昌根本心態偏差、刻意針對。