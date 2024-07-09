買特斯拉股票賺100多萬！女友要分紅「買25萬名牌包」　一票搖頭

▲原PO股票賺錢，女友想要分紅。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買了股票賺錢，會不會分紅給另一半？有網友發文表示，之前他身上有筆錢，所以聽了女友的建議，買了特斯拉的股票，隨著股價上漲，他賺了100多萬元，而女友則要求分紅，想買一個25萬元的包包。對此，他就納悶，分這麼多合理嗎？畢竟買這檔股票也是他自己決定的。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「股票大賺女友想分紅」為標題發文，提到之前聊天時，女友提到特斯拉股價低，並看準會漲，所以當時身上有一筆錢的他，就真的買了特斯拉的股票。

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後來看到特斯拉的股價上漲，原PO也趕緊獲利了結，賺了100多萬元，只是他事後和女友分享喜悅時，對方就要求分紅，還說要買一個25萬元的名牌包。他坦言，雖然他確實是買女友推薦的股票，但那是他的錢，且最後也是由他自己決定要不要投資，分這麼多合理嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你也可以回嗆，你看好怎不拿自己錢投特斯拉？ 拿你當白老鼠，賺錢吵著分，虧錢有幫忙嗎」、「那萬一下次她推薦你，剛好賠錢，請問你會怎麼做？賺錢跟女友分享喜悅、買個包、吃大餐合情合理，但是女友主動要個25萬包，感覺上你們在金錢交易」、「首先要禮物很掉價，再來賺到錢不是存起來直接花了1/4去買奢侈品，這價值觀也是不行」、「真敢要，同理下次她推薦的如果賠錢也可以跟她要個補償費囉」。