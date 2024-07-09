台南民宅瓦斯氣爆3傷　玻璃震碎射出...鄰居特斯拉新車慘被毀容

記者林東良／台南報導

台南市安南區環館路360巷1處透天民宅，8日晚上7時59分許發生瓦斯氣爆，造成住戶2大1小共3人受傷送醫，但氣爆威力不小，造成對面3戶民宅受到波及，而鄰居剛買2個月的特斯拉也被波及，氣爆將住宅窗框炸飛後直接砸中車子，噴飛的碎玻璃也刮花車身，讓車主心痛不已。

▲台南安南區一處民宅驚傳氣爆，造成正對面3戶受波及，其中鄰居剛買2個月的特斯拉也遭殃，遭氣爆的窗框直接砸毀，而噴飛的碎玻璃也刮花車身。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局安南消防分隊18車38人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於晚上8時23分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，現場燃燬4樓房間，造成2大1小共3人受傷。

其中40歲高姓女子，頭髮燒焦，雙手雙腳及頸部，2度燒燙傷，面積共約20％，意識清醒，使用非再型呼吸面罩，以救護車送永康奇美醫院就治；41歲林姓男子，意識清楚，雙手、腹部及臉部2度約32％燒燙傷，送成大醫院就治；4歲女童右手、雙下肢及臉部，面積共有20％，2度燒燙傷，意識清楚，送永康奇美醫院就治。

初步了解，疑廚房煮食時發生瓦斯氣爆起火，燃燒面積約8平方公尺，消防人員馬上關閉該屋天然氣待瓦斯公司人員檢修。惟真正起火原因及財物損失由消防局調查中。