跟前任都有拍！男友激戰前「詢問錄影意願」　網搖頭：越想越恐怖

▲男友詢問原PO是否要錄影？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

與另一半發生關係時，對方要求將過程給錄下！一名女網友發文透露，男友過去和前任發生關係時，都會錄影並PO上網，現在和她交往，對方也詢問她要不要錄影，若她因為這個原因提分手，會很小題大作嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友問我要不要錄影」為標題發文，提到男友和前任交往時，只要發生關係，就會把過程拍起來並放上社群平台，不過，兩人的影片並不會露臉。

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日前男友就詢問原PO，發生關係時要不要也錄影？當下原PO立刻拒絕，畢竟她不知道對方到底會把影片給誰看，同時覺得敢錄影的人很有勇氣。針對男友提出的要求，她也不禁思考兩人是否還要走下去，如果她因為此事提分手，會不會很小題大作？

貼文一出，不少網友都直呼，「先稱讚你做的對的選擇，如果錄影這件事真的會吵架的話，斷開吧」、「一定會亂給別人看，道德這件事很難拿捏」、「當一個男的說，會跟前任把影片放twitter時，你就要小心這個人了」、「每個人都有自己的選擇啊，你不喜歡這樣，提分手對方應該也很能理解」、「我只覺得他這樣已經有先例了，或許你不同意，下次就用偷拍的，越想越恐怖」。