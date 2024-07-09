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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林士傑中11槍奪命　卓榮泰：列最緊急重大事件處理

▲▼卓榮泰 聯訪 綠能掃黑等 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台南漁會理事長林士傑8日在家門口遭連開11槍身亡，也讓台南市繼88槍擊案後再成「慶記之都」。對此，行政院長卓榮泰說，稍早召集了內政部長、法務部長、警政署長、刑事局長，就社會重大治安事件進行彙報，「所以這個重大的槍擊事件，在目前，我們列為最緊急重大的事情在處理，希望能夠儘早地向國人做更進一步的報告」。

卓榮泰說，剛剛召集了內政部、法務部兩位部長還有警政署長、刑事局長，就目前的社會重大治安事件進行彙報，有三點跟大家報告。

卓榮泰表示，從6月24日他主持的行政院治安會報後，從6月25日開始，相關部會已經展開了「綠能掃黑肅貪」的專案，一直持續地進行。當中前幾日雲林議長的案件，也是在這行動當中得到近一步的發展。

卓榮泰提到，本來就原定從7月9日開始要進行全國同步掃黑肅貪行動，這個行動會持續進行下去，不料昨天發生在台南的重大槍擊事件，「除了方才的兩項重大肅貪掃黑專案會持續不斷進行下去外，我也要求法務部、警政署、刑事警察局，甚至內政部，一併要對台南這個事件全面地展開更強力的搜索」。

卓榮泰強調，目前相關單位正在緊鑼密鼓地進行當中，有若干重大的發展過程，就會由部會向社會來發布。

「我們要讓大家覺得，全國的治安工作就如同我們現在要展開的經濟發展一樣，是同樣的重要。」卓榮泰強調，讓人民安心，真的才能夠安居、真的才能夠樂業，「所以這個重大的槍擊事件，在目前，我們列為最緊急重大的事情在處理，希望能夠儘早地向國人做更進一步的報告」。

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