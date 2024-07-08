波音認詐欺罪！2起空難346死「逃過刑事審判」　支付79億罰款

▲ 波音737 MAX客機連2年發生重大空難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部官員透露，飛機製造商波音公司（Boeing）已同意就2018及2019年的2起737 MAX型客機空難，承認犯下一項刑事詐欺共謀罪並支付2.436億美元罰款（約新台幣79億），以免於審判，引發罹難者家屬不滿。

綜合《路透》及BBC，波音737 MAX於2018及2019年接連發生印尼獅子航空（Lion Air）及衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）墜機事件，造成乘客及機組員共346人死亡，罹難者家屬紛紛要求起訴波音。

檢方2021年指控，波音共謀詐欺監管機構，針對737 MAX的關鍵軟體功能「操控特性增益系統」（MCAS）欺騙美國聯邦航空總署（FAA），而2起墜機都和該系統有關。

MCAS自動化系統是一種設計於在特定條件下自動推動機頭向下的軟體功能，推出後波音減少對飛行員的密集培訓，進而節省支出。

當時檢方同意，若波音支付罰款並通過為期3年的監管且提交報告，便不起訴波音，但就在3年期滿前不久，阿拉斯加航空一架波音客機艙門脫落，引發一連串對波音安全紀錄的審查。

司法部5月宣布，發現波音違反2021年的緩起訴協議（DPA），可能因此被起訴，6月30日向波音提出認罪協議，要求該公司在7月6日至7日的周末以前接受，否則將面臨審判。

《路透》報導，據官員7日說法，波音已同意就刑事詐欺共謀指控認罪，以終結司法部對2起空難的調查。認罪協議仍需得到聯邦法官批准，將使波音成為已定罪的重罪犯，且需支付2.436億美元罰款。

該名官員表示，波音還同意在未來3年內投資至少4.55億美元，以加強其安全及合規計畫。司法部將指定第三方機構，監督波音合規情形，且該機構必須公開向法院提交年度報告。波音對此則拒絕發表評論。

認罪協議使波音逃過刑事審判，否則可能讓該公司更多導致空難發生的決定攤在陽光下，面臨大眾更嚴格檢視。罹難者家屬指控當局輕易放過，和波音「私下和解」。

但認罪仍是一大污點，代表這間美國政府主要軍事承包商及商用飛機製造巨頭有了犯罪紀錄，目前不清楚對該公司承包的業務有何影響。政府通常會禁止會暫停有案底的企業參與競標，但也可能給予豁免。

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