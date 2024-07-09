　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　林右昌：民進黨有嚴謹廉政體制

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元。對此，民進黨秘書長林右昌回應，民進黨有一個嚴謹的廉政體制，昨天廉政會也針對此案做出處理，目前本案已經進入司法調查程序，尊重司法調查，靜待調查結果。

至於交保金提高，會不會有更嚴厲決議？林右昌表示，昨天廉政會所做出的決議是，若羈押會依照往例來做停權動作，這部分屬於廉政會職權，自己不方便多所置言，目前的最新狀況就是提高保釋金，並沒有羈押的情形，這部分尊重廉政會處理。

對於相關案情被解讀成派系鬥爭，林右昌指出，當然現在陰謀論很多，不過這些大可不必。民進黨就是以清廉、勤政、愛鄉土自我標榜、自我肯定的政黨，有嚴謹的廉政體制，不管哪個案件都會照既有機制處理，過去如此，現在也是如此。

對於案情，林右昌強調，自己不多做任何揣測，因為正進入司法調查程序中，有任何違法行為，依照廉政條例，廉政會就會開會做出相關處置。也有外界質疑，廉政會做此決議是否太重？林回應，民進黨成立這麼久以來，已經形成一道非常嚴謹且行之有年的相關處置辦法，昨天廉政會也是依據過去處理案例，衡酌實際現在能掌握的資訊做出處理。
 

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

桃園地院懷疑鄭文燦影響力？　黃國昌：看完裁定理由「差點沒昏倒」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

桃園地院懷疑鄭文燦影響力？　黃國昌：看完裁定理由「差點沒昏倒」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

拜登辯論坐實選民憂慮　優雅轉離成就民主真諦

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

自動停車變撞車！　王瑞玲「傻眼百萬車凹了」：人平安，心不爽

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

阿兵哥當面問「為戰爭做準備？」　賴清德：大家每滴汗不白流

扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

周思齊遭出征！黃國昌嘆「過意不去」

更多熱門

相關新聞

即／2度駁回羈押鄭文燦3理由曝　法官：3共犯已在押

即／2度駁回羈押鄭文燦3理由曝　法官：3共犯已在押

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸，檢方當庭再度提出抗告。稍早法院裁決理由也出爐。

民眾黨嗆「小學生都懂廉恥」：黃捷還要人教？

民眾黨嗆「小學生都懂廉恥」：黃捷還要人教？

即／火速籌出700萬！鄭文燦律師繳「千元大磚」畫面曝

即／火速籌出700萬！鄭文燦律師繳「千元大磚」畫面曝

鄭文燦1200萬交保！　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

鄭文燦1200萬交保！　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

LIVE／鄭文燦1200萬交保！　律師緊急籌錢辦保

LIVE／鄭文燦1200萬交保！　律師緊急籌錢辦保

關鍵字：

貪污案鄭文燦桃園市長林右昌民進黨

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面