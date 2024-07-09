快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元。對此，民進黨秘書長林右昌回應，民進黨有一個嚴謹的廉政體制，昨天廉政會也針對此案做出處理，目前本案已經進入司法調查程序，尊重司法調查，靜待調查結果。

至於交保金提高，會不會有更嚴厲決議？林右昌表示，昨天廉政會所做出的決議是，若羈押會依照往例來做停權動作，這部分屬於廉政會職權，自己不方便多所置言，目前的最新狀況就是提高保釋金，並沒有羈押的情形，這部分尊重廉政會處理。

對於相關案情被解讀成派系鬥爭，林右昌指出，當然現在陰謀論很多，不過這些大可不必。民進黨就是以清廉、勤政、愛鄉土自我標榜、自我肯定的政黨，有嚴謹的廉政體制，不管哪個案件都會照既有機制處理，過去如此，現在也是如此。

對於案情，林右昌強調，自己不多做任何揣測，因為正進入司法調查程序中，有任何違法行為，依照廉政條例，廉政會就會開會做出相關處置。也有外界質疑，廉政會做此決議是否太重？林回應，民進黨成立這麼久以來，已經形成一道非常嚴謹且行之有年的相關處置辦法，昨天廉政會也是依據過去處理案例，衡酌實際現在能掌握的資訊做出處理。

