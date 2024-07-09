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快訊／20分鐘火速籌出700萬！鄭文燦律師繳「千元大磚」畫面曝

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內貪汙收賄，遭檢方聲請羈押，6日桃園地院裁定500萬元交保，而檢方不服當庭抗告，高院8日裁定全案撤銷發回，今(9日)上午10時開庭後法院提高交保金1200萬元、限制住居、出境、出海，而鄭文燦律師也在20分鐘內迅速籌到加保的700萬元，從黑色大袋中拿出一疊疊的千元錢磚。

▲▼鄭文燦律師20分鐘火速籌到700萬辦保。（圖／攝影中心）

▲鄭文燦律師游琦俊20分鐘火速籌到700萬辦保。（圖／攝影中心）

據了解，鄭文燦捲入的弊案，與桃園市府先前推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有關。當時規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，預計可提供約25公頃的產業用地。

不過規劃區外的一筆9.5公頃農地，地主群也想藉此獲利，因為農地無法納入該規劃區使用，但該農地地主卻組成重劃會，向桃園市政府申請自辦重劃，並企圖利用行賄官員的方式，讓農地強行闖關，列入規劃區使用。因此重劃會楊姓成員拿出千萬元，2017年9月間透過與鄭文燦熟識的廖姓男子，向鄭文燦行賄。

檢調單位今年6月間就已經發動偵查行動，將楊男、廖男帶回訊問，其中廖男遭聲請羈押獲准，楊男則因年事已高獲得交保。檢方持續蒐證，認為時機成熟後，選在鄭文燦7月5日自日本度假返國後，到鄭的台北住家中將帶回他偵訊。經過16個小時的訊問後，檢方認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見，但法院裁定500萬元交保，限制住居、出境與出海。法院裁定當下引發檢察官不滿，當庭提出抗告，更批評「行賄的收押，收賄的卻放了」。

▲▼鄭文燦律師現金交保。（圖／黃克翔攝）

▲▼鄭文燦律師現金交保。（圖／黃克翔攝）

▲▼鄭文燦律師現金交保。（圖／黃克翔攝）

▲鄭文燦律師游琦俊拿700萬現金交保。（圖／記者黃克翔攝）

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