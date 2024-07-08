「熊抱亂親」癱瘓立院！　黃暐瀚不忍了：看過班長靠打人選上的嗎

記者邱晟軒／綜合報導

立法院內政委員會今天（8日）排審國民黨立委提案的選罷法修正草案，一早民進黨立委與國民黨立委就在議場爆發衝突。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文表示，如果簡單使用「暴力」、「霸佔主席台」、「扯斷麥克風」就能癱瘓國會？這樣的立法院，是不是該改變了？



針對立法院近期不斷爆發衝突事件，黃暐瀚表達他對台灣國會現狀的憂心。他指出，回憶起斯洛伐克的議員訪台時在立法院「作勢拳擊」，當初認為怎麼這麼不禮貌？不過回頭看看最近立院的狀況，才驚覺難怪外國人會這樣看待台灣。





▲立法院內政委員會今（8）日繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，再爆激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

黃暐瀚表示，立法院應該是修法、立法、審預算、質詢官員和辯論政策的地方，但如今卻變成了「暴力」、「霸佔主席台」、「扯斷麥克風」就能癱瘓國會，「這樣的立法院，是否該改變了？」

「你有看過小學選班長，靠打人選上的嗎？」黃暐瀚強調，立法院應該有其應有的樣貌，言論自由應該被最大限度的保障；但肢體動作的杯葛，應該縮小到最低的範圍，不能因為任何一的立委企圖用「摸胸被摸胸」、「開門鎖門」、「推擠踢腿熊抱亂親」這樣莫名其妙的理由，就癱瘓了議會。

除此之外，黃暐瀚也提到台南今上午發生的槍擊事件。他強調，這樣「光天化日、行兇殺人、逃逸無蹤、駭人聽聞」的重大治安事件，如果無法儘速破案，府城變腐城，不只黃偉哲受影響，賴總統的聲望、信任度，也一定會大受影響，呼籲政府應該提供人民一個安全、公平且有保障的生活環境，這是政府的責任。