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社會 社會焦點 保障人權

林楚茵、王鴻薇互告傷害！她曬驗傷單斥暴力　她反擊：正當防衛

記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

立法院內政委員會今（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，朝野立委一早爆發肢體衝突，民進黨立委林楚茵坐在椅子上時，遭到國民黨立委王鴻薇連續搧了好幾個巴掌，導致耳環掉落、下巴見血，而林楚茵也有出腳踢王鴻薇。下午林楚茵在立委吳沛憶、郭昱晴陪同下，前往台北地檢署遞狀提告傷害罪；沒多久王鴻薇也現身北檢，反告林楚茵傷害。

▲▼林楚茵在吳沛憶、郭昱晴陪同下，到北檢遞狀控告王鴻葳傷害 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林楚茵在吳沛憶、郭昱晴陪同下，到北檢遞狀控告王鴻葳傷害 。（圖／記者劉昌松攝）

當時林楚茵坐在主席台椅子上，而國民黨立委徐巧芯也想坐，當兩人溝通時，王鴻薇卻過來與林楚茵發生衝突，王連轟林楚茵多個耳光，立刻被周邊綠委拉開。林楚茵哭訴，自己下巴被王劃傷流血，臉上有掌印、耳環也被打落。

▲▼林楚茵在吳沛憶、郭昱晴陪同下，到北檢遞狀控告王鴻葳傷害 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林楚茵曬出驗傷單 。（圖／記者劉昌松攝）

事後林楚茵赴台大醫院完成驗傷，並在吳沛憶、郭昱晴陪同下，到北檢遞狀控告王鴻薇傷害，林楚茵表示，「立法院是一個論理修法的地方，並不是一個武鬥的競技場，對於這樣的錯誤示範是完全不能接受」，並還原當時的情況，形容王鴻薇就像發瘋了一樣「過來賞了我好幾個耳光，還踢我」，事後還在臉書發文反控他先動手打人，「不承認錯誤也就算了，還造假影像說是我先打他的，造謠不能掩蓋暴力的行為」。

▲▼王鴻薇(左)在林沛祥、陳玉珍陪同下告林楚茵傷害 。（圖／記者劉昌松攝）

▲王鴻薇(左)在林沛祥、陳玉珍陪同下告林楚茵傷害 。（圖／記者劉昌松攝）

隨後，王鴻薇也在林沛祥、陳玉珍陪同下到北檢提告林楚茵傷害，王鴻薇解釋衝突起因是徐巧芯被賴惠員勒脖子，她想幫忙卻被林楚茵打，「他（林楚茵）回過頭來就瘋狂的對我一直打一直打，所以我在正當防衛時把手推出去」，強調自己完全是正當防衛，並表示當下林楚茵和黃捷也有出腳踢她。

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