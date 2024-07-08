《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」





▲教文會今天逐條審查「學生輔導法」部分條文修正案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院教育及文化委員會今逐條審查「學生輔導法」部分條文修正草案，初審通過修正案第5條之一，對未成年學生執行輔導諮商業務時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行輔導諮商。提案立委表示，教學現場常有家長擔心被貼標籤，甚至有家暴傾向的家長可能拒絕孩子接受輔導，此修法符合兒少最佳利益。

因行政院遲未通過「學生輔導法」修正草案，立法院教育及文化委員會上周直接審查立委提案版本，但在審查過程中，行政院通過政院版，最後委員會決議今天續審，將政院版併案審查。

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根據政院版的《學生輔導法》修正案第5條之一，學生之輔導，應以維護兒童及少年最佳利益為原則。教文會上午討論對未成年學生輔導，是否需要經過家長或法定代理人同意。

立委范雲指出，教學現場常碰到法定代理人因各種理由或不了解相關專業，所做的決定不見得符合學生最佳利益，因此提案對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，且學校召開個案會議評估學生有此需求，可不受「心理師法」第19條限制，在未經法定代理人同意下執行。

立委陳培瑜表示，很多家長不見得理解孩子，也擔心接受輔導會被貼上標籤，甚至有家長告訴老師，孩子接受輔導可能影響保險。召委柯志恩指出，接觸過一些身心科醫生，根本不敢看未成年學生，因為很多家長拒簽輔導同意書，執行起來非常不順利。立委張雅琳也說，若當事學生同意接受輔導，就沒必要經過家長同意，因為一旦家長具有家暴或兒虐傾向，可能不會同意讓孩子接受輔導。

立法院教文會最後通過修正案第5條之一條文：「具有心理師證書之專業輔導人員，對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求，為符合兒童及少年最佳利益，得不受心理師法第19條規定之限制，在未經法定代理人同意下執行。」