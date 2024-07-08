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大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

▲▼ 第七屆青年發展論壇、浙江杭州、2024、洪秀柱、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨前主席洪秀柱連續第七年參加杭州「青年發展論壇」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

第七屆「海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州登場，國民黨前主席洪秀柱致詞時建議，陸方可以創建自由行窗口，讓更多台灣青年到大陸自由行。但台灣宣布赴陸港澳旅遊上升「橙色」警戒，洪秀柱受訪時痛批這個政策是懲罰台灣老百姓，賴清德把2300萬老百姓當墊背，躲在後面做「台獨務實工作者」，十分無恥。

「第七屆海峽青年發展論壇」杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加。活動開始前，宋濤會見洪秀柱一行。

▲▼ 第七屆青年發展論壇、浙江杭州、2024、洪秀柱、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱痛批賴清德把台灣百姓當墊背，十分無恥 。（圖／記者任以芳攝）

如何推進兩岸和平？洪秀柱今日提出幾點建議，首先鼓勵台灣青年到大陸自由行，眼見為憑，建議大陸方面創建赴大陸自由行的旅遊服務窗口；搭建多元領域的兩岸青年的交流平台，除了廣泛的論壇，還可以開發專業領域的交流群體等。透過不同方式讓兩岸青年實際交流交往，是目前刻不容緩的事。

會後，談及台灣政府把赴陸港澳旅遊上升為「橙色」警戒，洪秀柱也解釋，確實有家長有提出疑問，她也建議「有疑慮就不要來」，最後沒有一個人放棄行程，大家很放心來大陸。

洪秀柱也諷刺，這項政策對民進黨來說，是非常光榮的一件事情，實際上就是恐嚇台灣老百姓，只因為大陸方面宣布「懲戒台獨22項意見」

洪秀柱重提這次台灣大選得票率，總統賴清德稱台灣90%以上都是台獨，實際上自己的得票率是4成，有7成民眾不認同，「你不是孬種、窩囊？躲在2300萬老百姓的後面台獨，怎麼不敢講說自己就是台獨務實份子，你有臉沒臉，把人家（人民）當墊背，我只能說非常的可恥。」

談到近期澎湖漁船越界大陸海域捕撈事件，洪秀柱說，「要據理力爭，也絕對不能有雙標或是卑躬屈膝，這是不對的，尊重別人的法律，也要維持自己的立場，該怎麼處理就怎麼處理。」

▲▼ 第七屆青年發展論壇、浙江杭州、2024、洪秀柱、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨前主席洪秀柱率領百名台青參加第七屆青年發展論壇。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱今日致詞時，首先提及昨天是7月7日，87年前發生無法忘記血淚歷史，1937年爆發七七盧溝橋事變，揭開中國全面抗日戰爭的序幕，國共合作共赴國難，歷經8年苦難抗日取得成功。1937年到1938年初，日軍在南京進行大屠殺，有30多萬的同胞喪生，惡名昭彰的731部隊佔領滿洲期間，進行慘無人道的生化戰與人體實驗，手段極其殘忍，是人類歷史上最令人髮指，不可饒恕的罪行之一。

洪秀柱指出，至今731部隊惡行，以及日本政府屠殺中國家園從沒有表達懺悔之心，甚至修改教科書掩蓋這段可恥的暗黑歷史，「但歷史可以原諒，但不能忘記，中國當年飽受列強侵略、搶奪和欺凌百年的屈辱。「有句話說，尊嚴只在劍鋒之上，真理在大炮射程之內，只有拳頭夠硬，還有說話的權利。」

對照歷史，洪秀柱指出，現在兩岸的年輕人出生成長於經濟起飛的富裕時代，也是有機會見證兩岸統一。如今民進黨8年多來「抗中保台」，讓台海陷入「兵凶戰危」緊張形勢，美國以站立不對稱為由，企圖把台灣打造成刺蝟島跟火藥庫，不斷的要求台灣巨額軍購，或由美國國會通過軍援台灣的法案，這一切得美意，實際上包藏多少禍心，想把台灣烏克蘭化的精心設計。

洪秀柱繼續痛批，俄烏戰爭打了兩年多，預計兩國的軍隊死傷50萬人以上。「烏克蘭無兵可徵，西方武器源源不斷供應著，利用俄烏兩國人的生命，賺的盆滿鉢滿的是美歐的軍火商，真是何其的諷刺與荒謬。」

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