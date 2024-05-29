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大陸 大陸焦點 特派現場

攜手圓夢活動廣州舉行　洪秀柱籲「丟掉幻想，準備鬥爭」

▲▼ 洪秀柱。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲洪秀柱致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廣東報導

第四屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」於今（29）早在廣州舉行，中國國民黨前主席洪秀柱到場致詞，批評來政府引戰不避戰、居危不思安，兩岸同胞面對台獨分裂與外部勢力，應該要丟掉幻想，準備鬥爭。

洪秀柱致詞時感嘆「內心非常沉重」，因為世界處於百年未見的大變局，中國處在民族復興的關鍵時刻，然而賴政府「520」上台之後，提出了所謂「新兩國論」，不再掩飾台獨氣焰，點燃了台海危機的引線。

洪秀柱指出，兩岸關係脫離不了美中關係的大架構，而國際政治正處在霸權思維與民主化國際秩序之間的激烈博弈當中，但台灣賴政府卻甘為美國棋子，他引戰不避戰，居危不思安，台海情勢未來只會越加的凶險。

洪秀柱表示，今天齊聚一堂，集思廣益，大家來探討如何守護共同家園，共創民族未來，意義非常重大，呼籲兩岸同胞，面對台獨分裂與外部勢力介入的嚴峻挑戰，「我們真是要丟掉幻想，準備鬥爭。」

「我們必須非常謹慎地選擇每一步的方向，踩穩每一個步伐」，洪秀柱說，這樣才能確保能安全攀登到更高的巔峰，看到未來和平統一的美麗風光；大家唯有認清我們身處的國際環境，才能精準找到自己的位置，進而凝聚共識，共同邁向國家發展的目標，絕對不能縱容台獨分裂。

國台辦主任宋濤致詞時則說，兩岸現狀制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，企圖以民主之名行台獨之實，絕不可能得逞，台灣是全體中國人的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全體中國人決定，「統一是歷史大勢、是正道，台獨是歷史逆流、是絕路。」

據悉，今日的活動由大陸國台辦海研中心與台灣統派團體聯合主辦，陸方出席人員包括大陸「副國級」領導人、廣東省委書記黃坤明、宋濤、國台辦副主任潘賢掌等；台灣方面出席人員有國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等。

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