洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

▲宋濤會見洪秀柱一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

2024年「第七屆海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州登場，活動開始前，大陸國台辦主任宋濤會見國民黨前主席洪秀柱一行，以及20多位台青。宋濤親切與台青握手寒暄，期許兩岸年輕人要多交流，同時不忘「反台獨」。洪秀柱對於台灣教改感到憂心，「亡其國先滅其史」，台灣年輕人忘記兩岸歷史與血脈，是非常嚴重的事情。

「第七屆海峽青年發展論壇」杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加。活動開始前，宋濤會見洪秀柱一行。

▲宋濤希望兩岸青年走親走近，不忘「反台獨」 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦主任宋濤指出，總書記習近平高度重視兩岸青年發展，「兩岸青年好，兩岸未來才會好。」已經連續舉辦七屆兩岸青年發展論壇成為兩岸青年交往交流，互學互鑒的重要平台。

宋濤強調，希望兩岸青年要把握歷史的大勢，堅守民族大義，堅定「反對台獨」和外來干涉，投身於中國式的現代化建設，為祖國統一，民族復興做出貢獻。

宋濤也對於洪秀柱表示「高度讚賞」，連續七年參加兩岸青年發展論壇，充分體現對兩岸青年的重視與關心，也為兩岸關係的和平與融合發展，以及兩岸青年交流合作做出很多的努力和貢獻。

▲洪秀柱率領上百名台灣青年來浙江交流。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱發言時說，已經舉辦七年「海峽兩岸青年發展論壇」，非常不容易，並且經過三年的疫情。回憶當時帶著少數台青來參加，曾經被隔離51天，當時來參加互動的年輕人，因為看到大陸變化，內心有不同想法。

洪秀柱說，台灣年輕人即使無法走遍中國大陸，能夠走透透浙江已經是很不容易的一件事情，自己也是浙江餘姚人。於公於私希望台灣青年能來走走看看，感受浙江經濟發展現況。

話鋒一轉，洪秀柱指出台灣現在情勢，嚴重影響兩岸關係，而且非常嚴重。尤其是教改20年，讓台灣年輕人下一代整個思想改變。「這個改變很可怕，不知道兩岸的歷史，不知道兩岸血脈相連的關係，這是何其嚴重的一件事情。亡其國先滅其史。」

洪秀柱也說，自己的這一代是逐漸走向歷史的人，後面一批年輕人是走向未來，未來中國的前途跟希望在年輕人的身上，當年輕人思想有所改變，是非常焦慮的一件事情，也影響他們的未來，不只是兩岸安全與安定的問題，而是影響到自己的前途的未來。

▲宋濤與台青握手寒暄 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱也指出，自己在台灣不厭其煩地舉行兩岸相關活動，每一次的青年發展論壇，希望每年有不同的變化。今年的變化特別大，兩岸年輕人吃飯、住宿都在一起，共同交往變成好朋友。

她也鼓勵兩岸青年，好好認識自己的學員，也許有天他是立法委員，又或者是某一省的書記，重點是要珍惜把握每一個機會，交朋友，重新認識和理解大陸，不虛此行。

▼ 洪秀柱率領台灣政商嘉賓以及台青會見宋濤。（圖／記者任以芳攝）