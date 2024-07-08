　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

▲▼ 洪秀柱、宋濤、第七屆青發論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤會見洪秀柱一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

2024年「第七屆海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州登場，活動開始前，大陸國台辦主任宋濤會見國民黨前主席洪秀柱一行，以及20多位台青。宋濤親切與台青握手寒暄，期許兩岸年輕人要多交流，同時不忘「反台獨」。洪秀柱對於台灣教改感到憂心，「亡其國先滅其史」，台灣年輕人忘記兩岸歷史與血脈，是非常嚴重的事情。

「第七屆海峽青年發展論壇」杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加。活動開始前，宋濤會見洪秀柱一行。

▲▼ 洪秀柱、宋濤、第七屆青發論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤希望兩岸青年走親走近，不忘「反台獨」 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦主任宋濤指出，總書記習近平高度重視兩岸青年發展，「兩岸青年好，兩岸未來才會好。」已經連續舉辦七屆兩岸青年發展論壇成為兩岸青年交往交流，互學互鑒的重要平台。

宋濤強調，希望兩岸青年要把握歷史的大勢，堅守民族大義，堅定「反對台獨」和外來干涉，投身於中國式的現代化建設，為祖國統一，民族復興做出貢獻。

宋濤也對於洪秀柱表示「高度讚賞」，連續七年參加兩岸青年發展論壇，充分體現對兩岸青年的重視與關心，也為兩岸關係的和平與融合發展，以及兩岸青年交流合作做出很多的努力和貢獻。

▲▼ 洪秀柱、宋濤、第七屆青發論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱率領上百名台灣青年來浙江交流。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱發言時說，已經舉辦七年「海峽兩岸青年發展論壇」，非常不容易，並且經過三年的疫情。回憶當時帶著少數台青來參加，曾經被隔離51天，當時來參加互動的年輕人，因為看到大陸變化，內心有不同想法。

洪秀柱說，台灣年輕人即使無法走遍中國大陸，能夠走透透浙江已經是很不容易的一件事情，自己也是浙江餘姚人。於公於私希望台灣青年能來走走看看，感受浙江經濟發展現況。

話鋒一轉，洪秀柱指出台灣現在情勢，嚴重影響兩岸關係，而且非常嚴重。尤其是教改20年，讓台灣年輕人下一代整個思想改變。「這個改變很可怕，不知道兩岸的歷史，不知道兩岸血脈相連的關係，這是何其嚴重的一件事情。亡其國先滅其史。」

洪秀柱也說，自己的這一代是逐漸走向歷史的人，後面一批年輕人是走向未來，未來中國的前途跟希望在年輕人的身上，當年輕人思想有所改變，是非常焦慮的一件事情，也影響他們的未來，不只是兩岸安全與安定的問題，而是影響到自己的前途的未來。

▲▼ 洪秀柱、宋濤、第七屆青發論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤與台青握手寒暄 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱也指出，自己在台灣不厭其煩地舉行兩岸相關活動，每一次的青年發展論壇，希望每年有不同的變化。今年的變化特別大，兩岸年輕人吃飯、住宿都在一起，共同交往變成好朋友。

她也鼓勵兩岸青年，好好認識自己的學員，也許有天他是立法委員，又或者是某一省的書記，重點是要珍惜把握每一個機會，交朋友，重新認識和理解大陸，不虛此行。

▼ 洪秀柱率領台灣政商嘉賓以及台青會見宋濤。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 洪秀柱、宋濤、第七屆青發論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
快訊／雨彈狂炸！台北信義區、文山區一級淹水警戒
快訊／雙槍殺手燒車　槍枝找到了
黃捷開鎖闖會議室！韓國瑜要查了　批若找外來鎖匠「非常嚴重」
快訊／NONO出庭晴天變暴雨！　被問「說過大不大嗎」
無人拉麵店闆娘翻車！　7hrs監視器抓包
快訊／雨勢升級！　18縣市豪大雨特報
宏恩爆女病患遭性侵　不起訴原因曝
快訊／大雨狂炸　松山、嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤
快訊／大雷雨炸雙北1小時！警戒範圍曝
「一周只吃7-11」爆紅　澳女YTR意外過世...享年30歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

不想參加活動！2老師大罵「妳怎麽不去死」　女學生不堪受辱身亡

淄博暴雨騎士「連人帶車被捲走」　30秒消失在洪水中… 畫面曝

馬路熱到「凸起」7公分！上海氣溫飆破40°C

中共官媒控五眼聯盟認知作戰　捏造「伏特颱風」

兩視障人士控「遭趕下飛機」　香港快運：基於安全考量作出決定

中共三中全會在即　官媒刊文稱要堅持黨領導

大陸重罰5家上市公司超5億　嚴打資本市場財務造假

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

不想參加活動！2老師大罵「妳怎麽不去死」　女學生不堪受辱身亡

淄博暴雨騎士「連人帶車被捲走」　30秒消失在洪水中… 畫面曝

馬路熱到「凸起」7公分！上海氣溫飆破40°C

中共官媒控五眼聯盟認知作戰　捏造「伏特颱風」

兩視障人士控「遭趕下飛機」　香港快運：基於安全考量作出決定

中共三中全會在即　官媒刊文稱要堅持黨領導

大陸重罰5家上市公司超5億　嚴打資本市場財務造假

Hyundai原廠認證中古車推出到府估車服務　成交再抽萬元收車金

【廣編】台灣資生堂集團X momo超級品牌日帶你去沖繩避暑

花蓮知名法式餐廳「Oh La La」宣布歇業！　9／1最後營業日

快訊／北市升級豪雨特報　「大雷雨狂炸」國家警報響

讓鄭文燦交保的女法官「1周前換班」　父曾是鄭下屬...桃院再回應

人夫激戰岳母！孕妻抓包「性愛簡訊」　親媽大傳內衣照她崩潰

潔哥照鏡子嫌醜又滄桑！　女兒1暖舉安慰她：被療癒了

黃仁勳AI妖股飆漲後「急殺跌停」！慧友開獎：5月虧損2300萬元

法國會3分天下恐成「懸峙議會」　馬克宏下一步成焦點

報名冰店教育課「嫌1人500太貴」　安親班老師狂拗免費：給負評

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

大陸熱門新聞

她靠賣箱包年賺億元！翻船一夕賠光「身家歸零

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

女網紅吃見手青中毒1月：好吃也不值

不想參加活動被2老師辱駡　女學生絕望身亡

他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

上航丟包4乘客「以為不搭了」 在貴賓室被遺忘只好「包車」去

洞庭湖決口封堵還差90公尺　預計明日完成

陸公佈「731」部隊侵華生化戰新事證 鼠疫跳蚤36公斤空投常德

中國前首富瘋狂拋售！　至少賣了24座萬達廣場

大陸42歲前籃球員猝死　官方曝死因：心臟驟停　

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

孫女改造93歲外婆！多巴胺穿搭秒減齡

洞庭湖決堤　狗狗們「洪水中求生」

更多熱門

相關新聞

兩岸青年發展論壇　洪秀柱將率團出席

兩岸青年發展論壇　洪秀柱將率團出席

第七屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月6日至12日在浙江杭州等地舉辦。國務院台辦發言人陳斌華5日表示，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。

報導洪秀柱通敵遭起訴　前編輯反控誣告

報導洪秀柱通敵遭起訴　前編輯反控誣告

宋濤：把台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車

宋濤：把台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

藍白提案廢考監　洪秀柱轟「問題在人」：別為聲量連邏輯都混亂

藍白提案廢考監　洪秀柱轟「問題在人」：別為聲量連邏輯都混亂

關鍵字：

宋濤洪秀柱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面