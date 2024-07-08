　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

▲70歲婦為腎病所苦！中西聯診治療獲改善

▲陳藝文醫師表示，中西聯診是未來慢性病治療新方向。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣是洗腎大國，洗腎人數居高不下，一名70歲女性長年為腎臟病所苦，同時患有糖尿病、蛋白尿、泌尿道感染。由於食慾不振，雙腳無力，甚至無法行走。經過中西醫共同照護治療後，慢慢恢復腎臟健康，腎功能自末期腎病前期恢復至第二期，食慾也改善不少。

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳藝文表示，根據檢驗報告顯示，該婦人的腎絲球過濾率（eGFR）只有29，瀕臨洗腎邊緣，只得長年吃藥控制腎臟病與糖尿病，但仍感到食慾很差、口乾舌燥、體力不足爬樓梯會喘，甚至無法行走。經過醫師辨證把脈，診斷為虛火上炎的證型，治療之法在補益氣血、清降虛火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳藝文依照病患的證型，開立白朮、茯苓、黨參，幫助其健旺脾胃；同時以藿香、紫蘇行氣化濕，再輔以丹參、當歸養血益氣。經過三年身體調理，腎絲球過濾回到70，也恢復食慾，終於改善婦人體質，讓她感到滿意。

陳藝文指出，「高血壓、泡泡尿不易消散、水腫（小腿脛骨按壓不回彈起）、貧血、頻尿夜尿，是腎臟病幾個病徵，醫學上口訣稱為『泡、水、高、頻、倦』，嚴重的腎臟病需要洗腎，造成洗腎最主要原因還是糖尿病與高血壓引發的腎病變。臨床研究顯示，加入依正規管道的中醫治療，並且規律服藥，可以降低洗腎風險。至於腎臟病是否需要洗腎，需經專業醫師判斷，國人不必過度緊張。

陳藝文強調，腎臟病、糖尿病等慢性病時常困擾國人，應減少食用高鹽分、高蛋白質、高湯飲品等，避免加重腎臟負擔，西藥控制病情，中藥調理體質，中西聯診治療做法，是未來慢性病治療新方向，值得民眾參考。

ET快訊
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應
快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備
快訊／40枚飛彈狂轟烏克蘭　至少20死！最大兒童醫院炸爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　把2300萬台灣百姓當墊背、搞台獨

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

快訊／大雨來襲！17縣市大雨特報　下到晚上

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾又補食材　監視器抓包

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

快訊／大雷雨轟炸5縣市　防冰雹雷擊

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

快訊／北市士林區國家警報響！18縣市豪大雨特報

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

更多熱門

相關新聞

28歲女一天防曬乳擦6次　患上佝僂病

28歲女一天防曬乳擦6次　患上佝僂病

杭州一名28歲的女子近日因無法咀嚼食物到醫院就醫。她坦言自己為了追求皮膚白，不論天氣和季節，只要外出就會帶遮陽傘、防曬外套，防曬乳每天要塗6次，從不間斷。皮膚科醫師鄧琳表示，再加上患者飲食不規律，導致維生素D嚴重缺乏，患上軟骨病（佝僂病），後來連食物都無法咀嚼了。

減少癌症！超市買得到抗發炎食物

減少癌症！超市買得到抗發炎食物

Danielle超愛「紅蘿蔔」

Danielle超愛「紅蘿蔔」

拜登自爆「每天接受神經學檢查」！

拜登自爆「每天接受神經學檢查」！

跟著台東健康地圖吃美食　全聯禮券週週40抽

跟著台東健康地圖吃美食　全聯禮券週週40抽

關鍵字：

腎臟病中西醫調理健康飲食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面