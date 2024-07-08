70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

▲陳藝文醫師表示，中西聯診是未來慢性病治療新方向。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣是洗腎大國，洗腎人數居高不下，一名70歲女性長年為腎臟病所苦，同時患有糖尿病、蛋白尿、泌尿道感染。由於食慾不振，雙腳無力，甚至無法行走。經過中西醫共同照護治療後，慢慢恢復腎臟健康，腎功能自末期腎病前期恢復至第二期，食慾也改善不少。

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳藝文表示，根據檢驗報告顯示，該婦人的腎絲球過濾率（eGFR）只有29，瀕臨洗腎邊緣，只得長年吃藥控制腎臟病與糖尿病，但仍感到食慾很差、口乾舌燥、體力不足爬樓梯會喘，甚至無法行走。經過醫師辨證把脈，診斷為虛火上炎的證型，治療之法在補益氣血、清降虛火。

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陳藝文依照病患的證型，開立白朮、茯苓、黨參，幫助其健旺脾胃；同時以藿香、紫蘇行氣化濕，再輔以丹參、當歸養血益氣。經過三年身體調理，腎絲球過濾回到70，也恢復食慾，終於改善婦人體質，讓她感到滿意。

陳藝文指出，「高血壓、泡泡尿不易消散、水腫（小腿脛骨按壓不回彈起）、貧血、頻尿夜尿，是腎臟病幾個病徵，醫學上口訣稱為『泡、水、高、頻、倦』，嚴重的腎臟病需要洗腎，造成洗腎最主要原因還是糖尿病與高血壓引發的腎病變。臨床研究顯示，加入依正規管道的中醫治療，並且規律服藥，可以降低洗腎風險。至於腎臟病是否需要洗腎，需經專業醫師判斷，國人不必過度緊張。

陳藝文強調，腎臟病、糖尿病等慢性病時常困擾國人，應減少食用高鹽分、高蛋白質、高湯飲品等，避免加重腎臟負擔，西藥控制病情，中藥調理體質，中西聯診治療做法，是未來慢性病治療新方向，值得民眾參考。