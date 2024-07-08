28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

▲該名女子為追求皮膚白，而過度防曬。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一名28歲的女子近日因無法咀嚼食物到醫院就醫。她坦言自己為了追求皮膚白，不論天氣和季節，只要外出就會帶遮陽傘、防曬外套，防曬乳每天要塗6次，從不間斷。皮膚科醫師鄧琳表示，再加上患者飲食不規律，導致維生素D嚴重缺乏，患上軟骨病（佝僂病），後來連食物都無法咀嚼了。

據《齊魯壹點》報導，鄧琳表示，「維生素D的缺乏並非一朝一夜之間，不曬太陽所致，它往往是長時間（至少7天以上）缺乏陽光照射累積的結果。」

▲女子被醫師診斷出「軟骨病」。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

鄧琳指出，「為了有效促進維生素D的合成，並不需要暴露在強烈日光下，只需在陽光溫和時，每日享受約15至20分鐘的日光浴便足夠，若日常忙碌難以分配時間，在條件允許的情況下，一次性接受超過一小時的日光照射同樣能達到效果。」

鄧琳指出，若想透過曬太陽來補充維生素D，應避免在室內隔著玻璃進行，因為玻璃會屏蔽掉關鍵的UVB紫外線，而維生素D的合成正是依賴這種紫外線的參與，「為了有效獲取維生素D，建議直接在戶外陽光下進行。」

鄧醫師強調，「防曬很重要，但也要適度，美麗的同時保持健康同樣重要，門診遇到一些『過度防曬』的案例，大多是因為長期不曬太陽導致的骨質疏鬆，現今年輕人在室內辦公居多，戶外運動量銳減，骨質疏鬆發病明顯有年輕化趨勢，年輕人也應在適度防曬的同時接觸陽光，補充維生素D。 」