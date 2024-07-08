台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡　南檢全力緝凶

▲台南市漁會理事長林士傑，8日清晨遭槍擊身亡。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，台南地檢署與台南市警局立即組成專案小組積極偵辦並全力緝凶。

台南地檢署指出，檢方於8日上午接獲台南市警局第六分局通報，台南市漁會林姓理事長遭槍擊身亡後，鍾和憲檢察長立即指示黃淑妤主任檢察官、高振瑋檢察官與台南市警察局等組成專案小組，積極指揮警方偵辦。

▲▼ 林士傑遭槍擊身亡，槍手正面照曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

南檢指出，本件槍擊死亡案發生後，最高檢察署檢察總長邢泰釗於第一時間指示本案專案小組全力緝凶，務必將不法之徒繩之以法；而台南地檢署對於8日轄區發生之重大治安案件，必盡力從速偵辦，務求查明釐清全案事實經過與犯案動機。台南地檢署指出，台南市警局已報請檢察官相驗，台南地檢署專案小組將立即相驗，查明死因。

最高檢察署呼籲：涉案槍手及相關被告勇於自首， 儘速投案。檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。並同時呼籲國人：提供本案相關情資，協助司法人員儘速將要犯緝捕歸案，釐清事實，共同維護社會秩序。