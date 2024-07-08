「刑事悍將」退休9天前爆林士傑槍殺　台南警長廖宗山再扛重任

▲林士傑遭槍殺，台南市警局長廖宗山（右）今早至命案現場了解狀況。（圖／記者林東良翻攝）



記者黃資真／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑(53歲)，今(8日)清晨5時40分許剛走出住家門口竟遭槍擊，臉、頸、胸部中彈，緊急送醫搶救後仍傷重不治，目前槍手仍在逃。事實上，台南市警察局長廖宗山即將在7月16日退休，未料卻在退休9天前發生重大命案。

現年65歲的台南市警察局長廖宗山人稱「刑事悍將」，是中央警察大學第48期刑事警察學系畢業，任職過不少重要職位，包括內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長、警政監、主任秘書、副局長、保安警察第三總隊總隊長，以及嘉義縣警察局長，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及刑事能力，深獲各級長官肯定。

▲2023年1月，廖宗山從警政署警政委員被調任到台南擔任警察局長（圖／資料照）



而廖宗山在2023年初轉任台南市警局長後，也順利偵破2022年「學甲88槍擊案」，查出幕後藏鏡人、引渡犯嫌從大陸回台。不過，廖原本將在7月16日退休，未料卻在9天前再度發生重大槍殺案件，是否能夠在這段期間內破案，順利光榮退休，也成為關注焦點。

警方初步調查，林士傑今清晨5時40分許出門去爬山，在新樂街住家門口前整理物品，從車上拿狗籠下車時，即遭人持短槍近距離擊發，時間之快完全來不及閃躲，也因此林士傑臉、頸、胸部等重要部分中彈，送往奇美醫院後仍傷重宣告不治。