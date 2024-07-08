聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

▲聖結石發聲明。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎證實，蘿拉被開除的真正原因是利用AB合約詐財，就有網友發現，蘿拉以本名林沛蓁開設「海納百釧有限公司」，並在關係企業擔任監察人，且該關係企業的董事竟是網紅「聖結石」曾聖傑。對此，聖結石發出聲明，強調此事與自己無關連。不過網友點出2問題，認為案情不單純。

「聖結石」發出聲明，自己與自己投資的所有公司，都與蘿拉所使用的「AB合約」無關，「浩綻行銷股份有限公司」（以下簡稱「浩綻公司」），是在2024年6月18日創立的，從時間上就可看出與此事件完全無關。

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聖結石再次強調，投資浩綻公司，是為了進入短影音市場，如果浩綻公司的股東有任何不法行為，皆與浩綻公司團隊無關，並對任何不法行為表達譴責。他最後呼籲大眾，停止無端的猜測和揣測，以免傷害無辜。

聲明稿曝光，網友認為這案件很玄，直接點出2問題，「1、蘿拉是不是你的合夥人？2、開公司的時間點是不是在新聞報出來之後？」

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）



其他網友也指出，「蔡阿嘎6/6發出跟蘿拉的聲明，後續新聞報那麼大聖結石會不知道嗎，然後還在6/18跟她成立公司？」「其實只有一個重點，就是蘿拉真的是你新公司的合夥人？」「你只要說那個林沛蓁是蘿拉還不是，如果是，為什麼6/6號新聞這麼大還執意合作？如果不是蘿拉，一切都解套了大家可以散會了」。

留言區的網友則表示，「聖結石也是很了不起，都整個冷掉了還能因為這種事被炎上」、「覺得這篇澄清文怪怪的，感覺不夠有誠意，像隔靴搔癢，輕輕帶過，他都沒想過蘿拉用來合資的錢有問題嗎？如果真是這樣他也牽涉到了，這篇澄清感覺就是他對蔡阿嘎的遭遇無感，他的公司跟合夥人比較重要」、「跟她AB合約無關，但跟她本人有關」、「為什麼有一種感覺避重就輕，輕輕放下，回答好像都沒回到點上」。

不過也有網友指出，「應該是聖結石跟蘿拉都有投資同一間公司，僅此而已吧？那間公司只是廣招資金發展的短影音公司，不是蘿拉用來AB合約的假公司，只不過他們剛好投資到同一間公司而已？」「反正白話文就是，本人我跟蔡阿嘎、蘿拉AB合約不知情，不關我的事，錢沒有入我口袋，不要找我」。