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大陸 大陸焦點 特派現場

洞庭湖決口封堵還差90公尺　陸水利部長：明天12時前要完成！

▲▼洞庭湖決口封堵還差90公尺　陸水利部長：明天12時前要完成。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸官方正加速決口的封堵工程。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

洞庭湖5日下午在湖南省華容縣團洲垸決堤，大陸水利部部長李國英6日至7日趕往現場指導搶險救援工作，他並宣布，要搶抓有利時機，連續不間斷高強度作業，確保9日12時之前完成決口封堵。

根據陸媒報導，李國英在現場表示，要抓緊抓實抓好六項措施，一是要依照防洪法，立即宣佈有關區域進入緊急防汛期，調配各種物資和力量投入到決口封堵和堤防防守工作中來。二要搶抓有利時機、優化堤防決口封堵方案，連續不間斷高強度作業，確保7月9日12時前完成決口封堵。

▼大陸水利部長李國英。（圖／翻攝CCTV）

▲▼洞庭湖決口封堵還差90公尺　陸水利部長：明天12時前要完成。（圖／翻攝CCTV）

李國英提到，三要根據洞庭湖水位降落情況和垸內堤坡允許降幅等情況，提前制定決口封堵完成後的垸內排水方案，適時抽排垸內蓄水，減輕垸堤防守壓力。四要固守錢團間堤和安全區圍堤，根據壅水、退水不同階段特點，預置搶險力量、料物、設備，有針對性地明確技術處置措施，做到險情早預測、早發現、早處置、早消除，確保錢團間堤安全。

李國英指出，五要從最壞處著眼、向最好處努力，盡快構築第三道防線，堅決防止發生次生災害。六要提前轉移、妥善安置第三道防線內群眾，做到應撤盡撤、應撤必撤、應撤早撤、應撤快撤、不落一人，確保人員安全。

另外，最新數據也指出，截至8日上午8時，搶險人員已累計實現決口封堵進佔135.5公尺，剩餘90.5公尺。

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