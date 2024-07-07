洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」　大片草陸地35天內消失

▲洞庭湖湖水面積變化過程。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

湖南洞庭湖華容縣團洲垸一帶5日下午堤防出現破口，緊急封堵失敗後潰堤，近6000名民眾緊急轉移，並再次緊急封堵作業。透過衛星動態影像圖顯示，受持續強降雨和長江上游水量增加影響，洞庭湖水位不斷攀升，湖水面積在1個半月前便逐漸擴大。大陸水利部消息顯示，6月17日，洞庭湖水面只有1100平方公里，6月30日約為2570平方公里。

▲洞庭湖湖水面積35天迅速擴張。（圖／翻攝央視）

根據《央視》釋出的兩張洞庭湖長江出口處影像顯示，左圖為5月28日拍攝的洪水前影像，右圖為7月2日拍攝的洪水中影像，洪水前影像中紅圈處的大片草甸或陸地，在右圖影像中已完全淹沒。

洞庭湖雷達影像顯示，右圖中黑色區域為洪水覆蓋區域。對比左圖可以發現，洪水前影像中，大片陸地已被洪水淹沒，沅江入湖處細長河道也在右圖影像中成為洞庭湖的一部分。

▲洞庭湖決口最新封堵情況。（圖／翻攝央視）

該影像已揭示洞庭湖因近期上游支流超警洪水不斷湧入，湖內陸地面積持續減少，水面面積不斷擴大的過程，此次潰堤便是在此情況下「破防」湧出。

據悉，這次發生潰堤事件的團洲垸內錢糧湖垸是大陸國家重要蓄滯洪區，圍堤總長157.96公里，主要由洞庭湖湖堤、藕池河堤、華容河堤、護城垸南隔堤、錢建隔堤以及錢建隔堤至240國道堤段組成。截至2022年底，區內常住人口約28.10萬人。