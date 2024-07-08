法國會3分天下恐成「懸峙議會」　馬克宏下一步成焦點

▲法國國會第二輪決選落幕，總統馬克宏下一步成為焦點。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國國會第二輪決選7日登場，出乎意料的是，沒有任何一黨獲得絕對多數席次，而是由三大聯盟「三分天下」，可能出現該國罕見的懸峙議會（hung parliament）。《路透社》撰文整理法國政壇後續走向，而總統馬克宏的下一步也成為焦點。

第二輪投票結果如何？

根據各大民調機構最新預測，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）可望贏得最多席次，但無法達到絕對多數所需的289席，執政黨陣營「同在」（Ensemble）排名第二，右翼「國民聯盟」（RN）在第一輪投票勢如破竹，如今卻慘敗淪為第三勢力。

這個選舉結果，不僅與選前民調大相逕庭，也這意味著3大聯盟都無法組建多數政府，必須與其他聯盟合作，才能通過立法。

法國會成立左翼政府嗎？



這還遠遠無法確定。

現今的法國第五共和政治體制，不像荷蘭、德國或北歐各國那樣，並不習慣在選後組建聯盟，而是具有對抗性的政治文化，缺乏共識與妥協傳統。

目前，極左派「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）認為，馬克宏有義務召集左翼聯盟執政，並且排除了不同政治光譜黨派結盟的可能性。中間派「復興黨」總書記塞儒內（Stephane Sejourne）表示準備與主流政黨合作，但拒絕與梅蘭雄的「不屈法國」達成協議。

至於總統馬克宏本人，卻尚未做出下一步決定。

▼馬克宏與極右翼國民聯盟（RN）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

如果無法達成協議怎麼辦？

對於法國而言，這同樣屬於「未知領域」。

「懸峙議會」又譯為懸浮議會，意指議會制國家沒有任何一個政黨在國會獲得絕對多數，需要透過組建聯合政府或解散議會等方式解決。

不過，馬克宏已經在6月歐盟大選後解散國會，根據憲法12個月內不能再次召開新的國會大選。此外，馬克宏也必須決定邀請誰共同組建政府，但不論他的選擇是什麼，都將在18日召開、為期15天的國民議會（National Assembly）面臨不信任投票，意味著他必須提名一個絕大多數議員都能接受的方案。

《路透社》其中一個推測是，馬克宏可能希望孤立「不屈法國」，在左翼聯盟裡除去社會黨與綠黨，再與自己的聯盟組成中間偏左政府。但現階段沒有跡象顯示「新人民陣線」即將瓦解。