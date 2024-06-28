19歲當獅子會會長！「我這邊會費2萬」她點名1類人適合加入

▲趙翊云今年19歲。（圖／翻攝Threads／cammy0_）

記者曾筠淇／綜合報導

國際獅子會台北市永新獅子會日前進行26屆、27屆的會長交接典禮，第26屆會長洪學信交接給第27屆會長趙翊云。趙翊云事後也在社群網站上貼出照片，笑說「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲！」文章吸引許多人關注，她稍早也更新貼文表示，她那邊會費2萬元，覺得「家裡開餐廳的人」很適合加入。

交接典禮過後，第27屆會長趙翊云就在Threads上發文表示，「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲！謝謝授證那天我的好朋友們」。她也透露自己會當會長，是因為爸爸之前也是會長，所以想讓她看看不一樣的世界，沒有什麼原因，「我也只是還在念大學的學生，會費是家裡支出，我本人沒有經濟能力。希望大家留言可以善良一點，謝謝各位」。

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稍早，趙翊云再度發文，詢問大家是否要加入獅子會？「我這邊會費兩萬，我自己觀察下來家裡開餐廳的人很適合欸」，她發現網友的意見很多，那不如一起跳下來改變，獅子會真的有在做社會服務，只是每個地方都會有好人和壞人，自己要過濾，在真正了解之前，不要先入為主。

趙翊云也說，獅子會裡面真的有很厲害的人，「連尊敬的前內政部長都是獅子25-27的國際理事喔！」

還有其他網友幫忙補充，「會長經濟實力不用很好啦，上面還有一堆幹部級別的，就只是頭銜好聽而已。」趙翊云也回應，「對，上面還有很多長官」。