　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲求職民眾湧入活動會場。

圖、文／臺中市政府就業服務處提供

台中市政府暑期辦理二梯次青年職涯品牌研習營助青年提升求職力，更為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」7月系列徵才，邀集三井資訊、創維塑膠、築間餐飲、台灣壽司郎、宏全國際及全球凱展等80家次廠商共襄盛舉，辦理35場徵才活動，提供逾3,500個優質職缺，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當關心及重視青年就業議題，為打造青年畢業即戰力，市府於今年暑期7月13、14日及8月17、18日共辦理二梯次「青年職涯品牌行銷研習營」，透過兩天一夜的營隊活動，提供職涯諮詢、履歷撰寫、影音履歷、面試技巧等內容，助青年拓展職涯視野，全程免費，歡迎青年朋友踴躍報名參加。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲就服員協助領取履歷表。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲就服員介紹青年求職就業安心保險。

林局長補充，為協助青年畢業順利接軌就業並助企業招募人力，此次「富市台中 就業成功」7月系列徵才，廣邀製造業、服務業及批發零售業等青年喜愛熱門產業，其中成立近40年的「創維塑膠」開出薪資上看6萬元的工程師職缺，知名火鍋連鎖品牌「築間餐飲」開出薪資上看5萬8千元的區主管職缺，知名企業「三井資訊」提供薪資最高5萬元的業務專員，並因應青年暑期打工需求，企業也提供近千個部份工時兼職職缺，歡迎青年朋友把握面試機會。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲企業說明會針對工作內容環境簡介。

參與7月系列徵才的台灣壽司郎表示，近期擴店及暑假人流增加亟需人才，預計招募95名正(兼)職人員，透過豐原站徵才活動協助媒合青年暑期打工人才；宏全國際也分享，已連續多年參與沙鹿站食品產業徵才，能精準鎖定目標人才，並吸引特定技能及經驗的求職民眾參加，此次釋出儲備幹部、電機及品保人員等47個職缺，歡迎對食品業有興趣者面試；另全球凱展台灣分公司也表示，5月份與市府銀髮據點合作辦理模擬銷售體驗式徵才，讓民眾更了解工作內容，對人才媒合相當有助益，此次預計招募60名學歷不拘的行銷展售專員，歡迎有服務熱忱的求職者前來參加，感謝市府提供優質媒合管道。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲宏全國際徵才活動現場面試。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲壽司郎徵才活動現場面試。

▲▼ 求職,就業,台中市政府,徵才,青年,勞工局。（圖／台中市政府勞工局提供）

▲築間餐飲集團徵才活動現場面試。

台中市就業服務處補充，7月2日於北屯區四里聯合活動中心辦理北屯區徵才、7月10日於陽明市政大樓辦理銀髮(壯世代)徵才、7月19日於東區勞工服務中心辦理幸福東區樂齡徵才、7月20日於梧棲區農會辦理食品產業徵才，及7月31日於市立圖書館大里分館辦理大里區徵才，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

臺中市政府勞工局廣告 113年就業安定基金補助

ET快訊
快訊／國道車禍17歲少年頭部重創　轉院又車禍
快訊／台積電副總余振華獲選中研院士！28名新科院士名單出爐
受不了家暴！媽媽電線勒斃夫　3子女求情獲緩刑
街邊驚見廖老大手搖飲！他「目睹4字」尷尬了　全場炸鍋：笑不出
租屋電費新制將上路！　房東超收電費可重罰50萬
熱到爆！又一男突倒地送醫急救
快訊／狠母騙下水溺斃！小姊妹相驗結果曝
公婆疼孫卻對她百般刁難！　新北狠母親手送走2女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中春水堂、築間、大買家大舉招兵買馬　薪資最高上看58K

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁　通車目標逼近

「鰻遊劍湖山」三方簽署MOU　行銷推廣食魚教育

屏東巧克力2024 ICA亞太區競賽　奪9金10銀9銅

社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

害羞的點點精靈　墾森梅花鹿特展即日起展出

屏東翁凌晨騎車外出6小時未歸　枋寮警機警找回

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁　通車目標逼近

「鰻遊劍湖山」三方簽署MOU　行銷推廣食魚教育

屏東巧克力2024 ICA亞太區競賽　奪9金10銀9銅

社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

害羞的點點精靈　墾森梅花鹿特展即日起展出

屏東翁凌晨騎車外出6小時未歸　枋寮警機警找回

南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

台南芒果再掀搶購熱潮　黃偉哲東森電視購物叫賣12公噸完售

米可白螢光幕前合體緋聞男友！　孫綻曝私下真實形象

114年替代役納防災士課程考證　內政部：今年備役召集激增逾5.8萬人

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男輕判2月理由出爐

打炒房再出拳！新青安限貸一次　換屋族2策略必看

真主黨發射200枚火箭彈猛攻！　以色列空襲黎巴嫩反擊

陸媒「盯梢」政論節目案　邱垂正：我從未說「確有其事」

健保點值修法「若通過明年必漲保費」！衛福部：偏鄉會更慘

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

地方熱門新聞

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

夏季旅展馬祖主題館　邀您體驗島嶼魅力

彰化員榮總院動土　宋楚瑜馮世寬都到

竹市「易肇事」路口增設科技執法

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

走失女童牢記SOP　女警徒步尋找助返家

黃偉哲再度蟬聯6都首長好感度第一

嘉義東石海之夏祭煙火秀　7月27日登場

無塵黑板來了台南1.8億打造智慧教室

南崁獨輪車小騎士　挑戰獨輪雙塔

新北老公寓加裝電梯正夯　協助長輩迎向無礙新生活

立委籲交通部儘快協調中投核定中捷延伸路網

「High Fun屏東最好玩」雙層巴士預約購票

更多熱門

相關新聞

暑期徵才雲嘉南分署結合AI力促青年就業

暑期徵才雲嘉南分署結合AI力促青年就業

迎接暑期來臨，因應畢業生求職及學子工讀需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極協助求職民眾，於7月至8月接力辦理逾40場實體及線上徵才活動，邀集亞威科技、矽品精密、黑橋牌、家樂福、統一超商、夏都國際開發、迷客夏、八方雲集等多家優質廠商，總計提供逾3000個工作機會。

暑假打工求職旺季　高虹安提醒「三備七不」

暑假打工求職旺季　高虹安提醒「三備七不」

中捷橘線規畫排除「海線」　蔡其昌嘆：海線人一如既往被無視

中捷橘線規畫排除「海線」　蔡其昌嘆：海線人一如既往被無視

台積電面試4次都沒上！苦主：面10次都被刷

台積電面試4次都沒上！苦主：面10次都被刷

薔薔開5萬徵才「給幾分？」　網驚：心動了

薔薔開5萬徵才「給幾分？」　網驚：心動了

關鍵字：

求職就業台中市政府徵才青年勞工局臺中市政府就業服務處

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

李芷婷直播「無罩激凸」收噁訊息超錯愕

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面