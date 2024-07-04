社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

▲求職民眾湧入活動會場。

圖、文／臺中市政府就業服務處提供

台中市政府暑期辦理二梯次青年職涯品牌研習營助青年提升求職力，更為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」7月系列徵才，邀集三井資訊、創維塑膠、築間餐飲、台灣壽司郎、宏全國際及全球凱展等80家次廠商共襄盛舉，辦理35場徵才活動，提供逾3,500個優質職缺，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當關心及重視青年就業議題，為打造青年畢業即戰力，市府於今年暑期7月13、14日及8月17、18日共辦理二梯次「青年職涯品牌行銷研習營」，透過兩天一夜的營隊活動，提供職涯諮詢、履歷撰寫、影音履歷、面試技巧等內容，助青年拓展職涯視野，全程免費，歡迎青年朋友踴躍報名參加。

▲就服員協助領取履歷表。

▲就服員介紹青年求職就業安心保險。

林局長補充，為協助青年畢業順利接軌就業並助企業招募人力，此次「富市台中 就業成功」7月系列徵才，廣邀製造業、服務業及批發零售業等青年喜愛熱門產業，其中成立近40年的「創維塑膠」開出薪資上看6萬元的工程師職缺，知名火鍋連鎖品牌「築間餐飲」開出薪資上看5萬8千元的區主管職缺，知名企業「三井資訊」提供薪資最高5萬元的業務專員，並因應青年暑期打工需求，企業也提供近千個部份工時兼職職缺，歡迎青年朋友把握面試機會。

▲企業說明會針對工作內容環境簡介。

參與7月系列徵才的台灣壽司郎表示，近期擴店及暑假人流增加亟需人才，預計招募95名正(兼)職人員，透過豐原站徵才活動協助媒合青年暑期打工人才；宏全國際也分享，已連續多年參與沙鹿站食品產業徵才，能精準鎖定目標人才，並吸引特定技能及經驗的求職民眾參加，此次釋出儲備幹部、電機及品保人員等47個職缺，歡迎對食品業有興趣者面試；另全球凱展台灣分公司也表示，5月份與市府銀髮據點合作辦理模擬銷售體驗式徵才，讓民眾更了解工作內容，對人才媒合相當有助益，此次預計招募60名學歷不拘的行銷展售專員，歡迎有服務熱忱的求職者前來參加，感謝市府提供優質媒合管道。

▲宏全國際徵才活動現場面試。

▲壽司郎徵才活動現場面試。

▲築間餐飲集團徵才活動現場面試。

台中市就業服務處補充，7月2日於北屯區四里聯合活動中心辦理北屯區徵才、7月10日於陽明市政大樓辦理銀髮(壯世代)徵才、7月19日於東區勞工服務中心辦理幸福東區樂齡徵才、7月20日於梧棲區農會辦理食品產業徵才，及7月31日於市立圖書館大里分館辦理大里區徵才，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

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