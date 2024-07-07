南韓住院醫師罷工超過5個月　政府最快明頒布「處罰方案」

▲針對參與罷工、尚未重返崗位的住院醫師，南韓政府最快將於8日頒布處罰方案。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府今年2月祭出醫療改革，盼透過擴招醫科生解決人手不足等問題，引發超過1萬名住院醫師集體罷工。即便政府威脅吊扣執照、要求重返崗位，最後乾脆宣布「中斷」行政命令，至今卻只有不到一成的醫師重返崗位，而醫院教授又宣布投入無限期休診。如今，南韓最快明（8）日頒布處罰方案。

根據《韓聯社》，南韓政府與醫療界人士今（7）日指出，南韓政府最快於8日召開中央災難安全對策本部會議，針對遞出辭呈的住院醫師頒布最終處罰方案。據悉，南韓政府近5個月以來持續和醫療界展開對話，然而雙方卻始終未能達成共識，因此保健福祉部長曹圭鴻便在6月底的聽證會透露，最慢將於7月初前祭出處罰方案。

南韓政府和醫療界統計指出，截至本月4日為止，在全國211間教學醫院當中，只有1104名住院醫師重返工作崗位，佔全國1萬3756名住院醫師的比例僅達8.0%，即便政府6月4日頒布懷柔政策，表示將「中斷」對於重返崗位住院醫師的行政處分、受理未返工作崗位醫師的辭呈，最後卻只有91名醫師返回崗位。

報導分析，住院醫師之所不願意重返工作崗位，主要是擔憂政府可能會「秋後算帳」，甚至對已完成辭呈受理的住院醫師祭出吊扣執照之處分。因此，醫界要求政府不應該只是宣布「中斷」行政處分，而是應該發誓「全面撤回」行政處分。

在全國住院醫師集體罷工的同時，首爾大學醫學院和醫院教授宣布全面投入「無限期休診」，更讓那些在重返崗位、亦或提出辭呈之間猶豫不決的住院醫師們決定繼續躺平，即便首爾大學醫院的教授在5天內便結束休診狀態，沒有對醫療現場帶來過多混亂，但醫學院教授卻仍持續休診。