帶2兒上「女陪侍KTV」登大人！台中爸還想賒帳5千　遭拒竟動手打人

▲何姓男子帶2個兒子上女陪侍KTV，結束後想賒帳但被拒絕，竟動手打傷業者。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中一名44歲何姓男子今(7日)凌晨帶著分別19歲、17歲的兒子到一間有女陪侍的KTV歡唱飲酒，結束後想賒帳5000元但遭到拒絕，便與47歲林姓業者發生肢體衝突，還波及到一旁的71歲陳姓酒客。警方獲報到場後，何男早已帶著兒子逃離現場，警方後續展開追查，並於今下午2時將人查緝到案，全案後訊依妨害秩序移請台中地檢署偵辦。

這起案件發生在今天凌晨4時21分許，台中市警局第六分局接獲報案，稱西屯區寧夏路上某KTV有糾紛情事，於是立即派員到場，但犯嫌早已逃離現場，警方隨後成立專案小組調查。

初步了解，何男帶著2個兒子到KTV消費，結束後還想賒帳5000元，但遭到業者拒絕，引發何男不滿，與業者爆發口角，何男一氣之下竟動手打人，還波及到一旁的陳男。

▲何男(後者)被查緝到案。（圖／記者許權毅翻攝）

警方後續鎖定涉案車輛及特定人士，並於今天下午2時將何男等人查緝到案，警詢後將何男父子3人依妨害秩序移請台中地檢署嚴辦；另業者、酒客互控傷害部分亦函請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。