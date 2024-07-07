　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

夏戀第4夜「告五人」壓軸！徐榛蔚傅崐萁送螢光棒嗨翻周末夜

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假僅要一張火車票就能享受到的音樂盛會「2024花蓮夏戀嘉年華演唱會」6日晚邁入第四夜，壓軸登場的是數度登上花蓮舞台的文青天團「告五人」，出場便將今夜氣氛帶到最高點，以及選秀節目男團女團接力演唱，眾人隨著歌曲不斷搖擺熱舞，將現場氣氛炒熱到最高點，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁特別到場發放自掏腰包購買的螢光棒送給現場觀眾同樂，嗨翻花蓮的周末夜。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

首先登台開場的卡司為2024洄瀾新秀爭霸讚中脫穎而出的花蓮在地樂團「Fali」，帶來「源」、「東岸情」以及「丟到月球」等三首自創歌曲，原汁原味又精湛的原民美聲，展現花蓮在地樂團的實力與熱情，也為觀眾開啟今年夏戀第四夜。

選秀節目《未來少女》冠軍女團「日光之橙Sunny Parfum」，帶來「BABAYAGA」、「Wannabe My Lover」、「Showdown」以及「Parade」等四首歌曲，魅力四射的唱跳演出，讓觀眾熱血沸騰，身體不自覺跟著音樂不停搖擺。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」化身尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷。

數度登上花蓮舞台的快樂幫偶像歌手小龜「楊程鈞」，帶來「烏梅子醬」、「記得我愛你」、「藏不住」以及「家的方向」等四首歌曲，演唱時不忘與觀眾互動cue kiss hand，氣氛感動且浪漫，感染力十足。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

實境選秀節目《原子少年》季軍出道的百變男團「VERA」，帶來「Playboyz」、「VERA」、「要確」以及最新發行的「Find No End」等四首動感舞曲，其中團員裡的蔡朕及巴比是花蓮孩子，回到家鄉表演讓他們直呼好感動。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」化身尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷。

同樣是實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」，則帶來「O.A.O.」、「Running Running Running」、「陪你ShaLaLa」以及最新發行的「Speed Reload」等四首動感舞曲，本身就擁有高人氣的Ozone瞬間化身成為尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷，舞臺下滿滿應援燈海隨著音樂為六個大男孩不斷揮舞，他們還即興演出一小段韓國最新迷音歌曲「麻辣糖葫蘆」逗得粉絲哈哈大笑。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲演唱時不忘與觀眾互動cue kiss hand，氣氛感動且浪漫，感染力十足。

數度登上花蓮舞台的文青天團「告五人」，帶來「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「你看你看看」、「愛人錯過」、「好不容易」以及「披星戴月的想你」等六首歌曲，寵粉無敵的犬青和雲安在演唱時特別走至觀眾區的欄杆邊和粉絲互動，粉絲紛紛拿起手機錄影捕捉畫面，超高人氣嗨炸花蓮的週六夜。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲《未來少女》冠軍女團「日光之橙Sunny Parfum」魅力四射的唱跳演出，讓觀眾熱血沸騰。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮歷經0403地震，板塊運動能量已充分釋放，根據中央氣象署統計顯示，大小餘震均已趨緩，花蓮已恢復到震災前的寧靜，現在來花蓮闔家旅遊正是時候，來花蓮可享縣府及中央旅遊雙重補助，自由行住宿不分平日假日，每房補助折1千，再抽特斯拉及機票；團遊縣府補助3晚4.5萬、中央補助2萬，更彙整縣內從北到南的珍珠景點及18條推薦遊程；透過與中央及縣內觀光相關公協會與業者的攜手合作，努力讓遊客逐漸回流恢復信心，歡迎各縣市民眾與國內外遊客都能夠趁7、8月到回到花蓮，「挺花蓮、有住力、有購力」。

▲▼文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲2024洄瀾新秀爭霸讚中脫穎而出的花蓮在地樂團「Fali」帶來自創歌曲，充滿原汁原味又精湛的原民美聲。

夏戀嘉年華7 ／3~7 ／8活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、三立新聞網進行實況轉播，民眾也能同步享受此次2024夏戀嘉年華音樂盛典。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/
活動官網 https://concert.hl.gov.tw

ET快訊
金秀賢桃機「手上滿滿禮物」　親自揮手快閃台灣3天2夜
全台698人繼承破1億元！　逾17萬件免稅
快訊／15縣市大雨特報　下到晚上
知名健身房無預警停業　PO公告前「還在收會費」
快訊／午後大雨來了！大雷雨轟4縣市
獨／慢慢玩死！衣櫥男遭「一點一點割、熱熔膠燙」
鄭文燦涉貪　最新財產申報曝
錄《康熙》氣到翻臉走人　蔡康永：要騙人也太不敬業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵花燈之祭逾百萬人次賞燈！第2季璀璨星際登場

藥癮者福音！花蓮開設藥癮戒治醫療門診　可申請費用補助

嶄新規劃縱谷遊！專案遊程最高600元折扣　2大電子支付加碼回饋

夏戀第4夜「告五人」壓軸！徐榛蔚傅崐萁送螢光棒嗨翻周末夜

台南北區社區活動中心才藝嘉年華　勁歌熱舞在大港！

阿北不見啦！家屬急報案　鷹眼實習警10分鐘就找到他

120人獨木舟橫渡小琉球　挑戰體力+耐力極限

8旬外籍翁忘記身處台灣欲徒步走回國　台東警助返家

3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球　鐵花新聚落燈祭人潮爆滿

桃園觀音區全民健走　沿途盛開蓮花美不勝收

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

柯震東試鏡馬上過　自嘲「我帶資進組」XD

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

鐵花燈之祭逾百萬人次賞燈！第2季璀璨星際登場

藥癮者福音！花蓮開設藥癮戒治醫療門診　可申請費用補助

嶄新規劃縱谷遊！專案遊程最高600元折扣　2大電子支付加碼回饋

夏戀第4夜「告五人」壓軸！徐榛蔚傅崐萁送螢光棒嗨翻周末夜

台南北區社區活動中心才藝嘉年華　勁歌熱舞在大港！

阿北不見啦！家屬急報案　鷹眼實習警10分鐘就找到他

120人獨木舟橫渡小琉球　挑戰體力+耐力極限

8旬外籍翁忘記身處台灣欲徒步走回國　台東警助返家

3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球　鐵花新聚落燈祭人潮爆滿

桃園觀音區全民健走　沿途盛開蓮花美不勝收

鐵花燈之祭逾百萬人次賞燈！第2季璀璨星際登場

「脂肪肝」是未爆彈！醫示警「4大迷思」：惡化成肝癌多已晚期

夏天美白喝「3飲品」！ 中醫師激推1款茶：還能延緩皮膚老化

找兒子迷途...桃園婦深夜獨自站街頭　警關懷助母子團圓

丈夫驟世！她繼承土地收地政局「1張通知」　省下逾4倍稅金

直擊／金秀賢桃機返韓「手上滿滿禮物」　親自揮手快閃台灣3天2夜

選手村吃不到「薯條、酪梨、鵝肝醬」　巴黎奧運餐廳8大亮點一次看

陸獨臂單腿騎手登頂非洲最高峰　證書寫女兒名「完成跟她的約定」

數位貨幣平台雛型完成　央行：政策公聽會明年起跑

夏日爆汗沾珠寶　簡單清潔首推柔軟乾布擦拭

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河

屏東涼夏祭　交通疏導措施一次看

三峽藍染節熱鬧登場　侯友宜盼發揚傳統文化

桃市圖總館暑期　推出「走讀魔法市集」

屏東九如親子陸上水樂園　周六日登場

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

桃園觀音區全民健走　沿途盛開蓮花美不勝收

桃園阿北半夜偷溜出家　鷹眼警靠特徵迅速找到

桃園極限運動　虎頭山Pump Track活動登場

外籍翁忘記身處台灣欲徒步走回國　警伸援手

基隆社區大學春季成果展　謝國樑鼓勵市民終身學習

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

越南包機直航再一波！211人衝花蓮觀光

3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球

更多熱門

相關新聞

傅崐萁稱代表60%民意　黃捷酸：你敢講我還不敢聽

傅崐萁稱代表60%民意　黃捷酸：你敢講我還不敢聽

立院國民黨團質疑「罷免門檻過低」，提出《選罷法》修正案，今（4日）內政委員會排審，但民進黨團佔領主席台抗議，讓會議無法開始。對此，民進黨立委黃捷表示，今天聽到最好笑的一句話，就是傅崐萁說「我們代表60%的民意」，你敢講我還不敢聽！既然如此，有60%何必急著修選罷法？她強調，這次修法必須擋下，民進黨要捍衛的，是還給人民最後能使用的武器，奉勸國民黨撤回選罷法。

告五人奪金曲年歌竟被罵翻　正面回應了

告五人奪金曲年歌竟被罵翻　正面回應了

手搖飲也要AI！聯發國際推新品牌UG　5年全球要開1000店

手搖飲也要AI！聯發國際推新品牌UG　5年全球要開1000店

綠營杯葛內政委員會！　傅崐萁轟：幕後藏鏡人就是賴清德

綠營杯葛內政委員會！　傅崐萁轟：幕後藏鏡人就是賴清德

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

關鍵字：

夏戀嘉年華告五人壓軸徐榛蔚傅崐萁螢光棒嗨翻周末夜

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面