夏戀第4夜「告五人」壓軸！徐榛蔚傅崐萁送螢光棒嗨翻周末夜

▲文青天團「告五人」夏戀嘉年華音樂會壓軸登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假僅要一張火車票就能享受到的音樂盛會「2024花蓮夏戀嘉年華演唱會」6日晚邁入第四夜，壓軸登場的是數度登上花蓮舞台的文青天團「告五人」，出場便將今夜氣氛帶到最高點，以及選秀節目男團女團接力演唱，眾人隨著歌曲不斷搖擺熱舞，將現場氣氛炒熱到最高點，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁特別到場發放自掏腰包購買的螢光棒送給現場觀眾同樂，嗨翻花蓮的周末夜。

首先登台開場的卡司為2024洄瀾新秀爭霸讚中脫穎而出的花蓮在地樂團「Fali」，帶來「源」、「東岸情」以及「丟到月球」等三首自創歌曲，原汁原味又精湛的原民美聲，展現花蓮在地樂團的實力與熱情，也為觀眾開啟今年夏戀第四夜。

選秀節目《未來少女》冠軍女團「日光之橙Sunny Parfum」，帶來「BABAYAGA」、「Wannabe My Lover」、「Showdown」以及「Parade」等四首歌曲，魅力四射的唱跳演出，讓觀眾熱血沸騰，身體不自覺跟著音樂不停搖擺。

▲實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」化身尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷。

數度登上花蓮舞台的快樂幫偶像歌手小龜「楊程鈞」，帶來「烏梅子醬」、「記得我愛你」、「藏不住」以及「家的方向」等四首歌曲，演唱時不忘與觀眾互動cue kiss hand，氣氛感動且浪漫，感染力十足。

實境選秀節目《原子少年》季軍出道的百變男團「VERA」，帶來「Playboyz」、「VERA」、「要確」以及最新發行的「Find No End」等四首動感舞曲，其中團員裡的蔡朕及巴比是花蓮孩子，回到家鄉表演讓他們直呼好感動。

▲實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」化身尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷。

同樣是實境選秀節目《原子少年》出道的男團「Ozone」，則帶來「O.A.O.」、「Running Running Running」、「陪你ShaLaLa」以及最新發行的「Speed Reload」等四首動感舞曲，本身就擁有高人氣的Ozone瞬間化身成為尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷，舞臺下滿滿應援燈海隨著音樂為六個大男孩不斷揮舞，他們還即興演出一小段韓國最新迷音歌曲「麻辣糖葫蘆」逗得粉絲哈哈大笑。

▲演唱時不忘與觀眾互動cue kiss hand，氣氛感動且浪漫，感染力十足。

數度登上花蓮舞台的文青天團「告五人」，帶來「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「你看你看看」、「愛人錯過」、「好不容易」以及「披星戴月的想你」等六首歌曲，寵粉無敵的犬青和雲安在演唱時特別走至觀眾區的欄杆邊和粉絲互動，粉絲紛紛拿起手機錄影捕捉畫面，超高人氣嗨炸花蓮的週六夜。

▲《未來少女》冠軍女團「日光之橙Sunny Parfum」魅力四射的唱跳演出，讓觀眾熱血沸騰。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮歷經0403地震，板塊運動能量已充分釋放，根據中央氣象署統計顯示，大小餘震均已趨緩，花蓮已恢復到震災前的寧靜，現在來花蓮闔家旅遊正是時候，來花蓮可享縣府及中央旅遊雙重補助，自由行住宿不分平日假日，每房補助折1千，再抽特斯拉及機票；團遊縣府補助3晚4.5萬、中央補助2萬，更彙整縣內從北到南的珍珠景點及18條推薦遊程；透過與中央及縣內觀光相關公協會與業者的攜手合作，努力讓遊客逐漸回流恢復信心，歡迎各縣市民眾與國內外遊客都能夠趁7、8月到回到花蓮，「挺花蓮、有住力、有購力」。

▲2024洄瀾新秀爭霸讚中脫穎而出的花蓮在地樂團「Fali」帶來自創歌曲，充滿原汁原味又精湛的原民美聲。

夏戀嘉年華7 ／3~7 ／8活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、三立新聞網進行實況轉播，民眾也能同步享受此次2024夏戀嘉年華音樂盛典。



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