　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

▲▼國民黨團召開 回應賴清德總統敞廳談話 記者會 傅崐萁 洪孟楷 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院交通、司法及法制委員會聯席會議今3日成立鏡電視調查小組，國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍早接受直播節目專訪時預告，下禮拜就會提其他調查小組，包括超思雞蛋、聯合再生光電弊案，目前檢舉人非常多，但國民黨會很務實來看待，也盼出現更多吹哨者。

傅崐萁說，從國會聽證調查通過以後，現在檢舉的人非常多，但還是要很務實來看待，立法院不是地檢署，不是法院，不能把人抓來或是收押，通通不可以，國會只能很紳士、很君子的請相關人到國會來作證、講實話。這種情況之下，就必須要有深喉嚨，才會有比較清楚脈絡，跟要有內部人爆料，才會有證據。

傅崐萁表示，基本上，民眾黨立委黃國昌很堅持鏡電視一定要查，兩黨團有討論，畢竟這個已經有深喉嚨講得很清楚，其資料非常清楚，該人士已經到法院提告，當事人已經具名提告了，所以這個是屬於資料比較明確、屬內部人，這個部分民眾也認為要趕快進行。

傅崐萁說，「其他聽證調查的部分，我們也歡迎全國的百姓，能夠告訴我們，你聽到或是知道的訊息，我們一定會保護你」，他強調，國會調查範圍必須是屬於官商勾結，這是一個大原則，絕對不是像民進黨講的要查台積電資料，什麼跳廣場舞的大媽也會被調查，這個都是民進黨一貫用其掌握的網路、名嘴、側翼、國外跳板IP，不斷在刻意中傷在野黨。

傅崐萁說，如果不是官商勾結，根本不可能成案，而且成案必須要立法院或委員會通過，所以並不是像民進黨不斷在給孩子們洗腦的抹黑說法那樣。他痛批，民進黨就是靠詐騙治國、謊言台灣，所以越打越詐，詐騙集團始祖就是民進黨，過去短短7年，台灣的詐騙多了500%，花了國家這麼多錢防治，台灣卻越打越詐。

「詐騙祖師爺主就在總統府，所以今天要了解綠營這些謊言。」傅崐萁再次強調，不是官商勾結，根本就不會成案，根本不會調查，所以說什麼路人甲、路人乙，在市場買菜的媽媽們、在廣場跳土風舞的媽媽們，會被調查，這都是民進黨一貫的詐騙手段，「你不是官商勾結，根本就不會成為調查的對象。」

傅崐萁說，一定是要具備有官商勾結，有政府故意、有私下條件的圖利罪，勾結了什麼事情，才會被查。他說，納稅人辛辛苦苦的錢，到底給這個政府拿去放在誰的口袋？當然要查，對不對？全世界哪個民主國家說不用查的？只有民進黨說不要查。
 

ET快訊
聯發科女神「遭抹黑是小三」　氣炸發文
快訊／嘉義貪官公然索賄　羈押禁見
快訊／查扣台漁船「大陸海警正常執法」　國台辦：將依法規處置
快訊／高中生溺水失蹤！　陸空搜救中
快訊／桃園工人疑中暑　倒地當場死亡
汪建民遭控性侵工作全丟　判決結果逆轉
快訊／紅色「86」逆向撞　駕駛臟器外露慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為A片說槓上！沈伯洋嗆讀書不犯法　陳智菡反擊：研究理論基礎為何？

賴清德推健康台灣委員會　官員：擬調整5大癌症篩檢區間年齡

尼加拉瓜恐在SICA「排台納中」　陳亭妃提醒外交部鞏固中南美洲友邦

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

海基會：已致函海協會　請陸方釋放「大進滿88號」人船

「拆樑」只是罷免第一槍　賴士葆嘆：民進黨要守護的是哪種民主？

衛福部推大夜專班、AI分擔文書工作　三班護病比2年入法4年達標

曾把紅龍果偷帶回越南種　麥玉珍道歉：剛來台時「對法律不夠了解」

藍議員曝反擊拆樑關鍵！韓國瑜是前車之鑑　「冷戰或熱戰是變數」

2026「大白」插旗戰嘉義市長？　張啟楷：服務嘉市民是理想之一

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

為A片說槓上！沈伯洋嗆讀書不犯法　陳智菡反擊：研究理論基礎為何？

賴清德推健康台灣委員會　官員：擬調整5大癌症篩檢區間年齡

尼加拉瓜恐在SICA「排台納中」　陳亭妃提醒外交部鞏固中南美洲友邦

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

海基會：已致函海協會　請陸方釋放「大進滿88號」人船

「拆樑」只是罷免第一槍　賴士葆嘆：民進黨要守護的是哪種民主？

衛福部推大夜專班、AI分擔文書工作　三班護病比2年入法4年達標

曾把紅龍果偷帶回越南種　麥玉珍道歉：剛來台時「對法律不夠了解」

藍議員曝反擊拆樑關鍵！韓國瑜是前車之鑑　「冷戰或熱戰是變數」

2026「大白」插旗戰嘉義市長？　張啟楷：服務嘉市民是理想之一

被封華人版「怪奇比莉」！　李澤瓏親揭私下真實個性

中信金董事前進澎湖　投入海草床復育

國際7人制足球錦標賽高雄展開！盼用運動跟世界交朋友

聯發科女神「遭抹黑是小三」　她澄清喊告：都是正常友好關係

「一半以上同學都感冒！」女兒發燒＋肺炎住院　營養師媽累翻

快訊／嘉義貪官公然向綠能業者索賄　義竹鄉公所課長羈押禁見

東森購物服務品質嚴選、致力公益落實ESG　第四度獲大型購物網站金獎殊榮

快訊／查扣台漁船「大陸海警正常執法」　國台辦：將依法規處置

曾沛慈解鎖大巨蛋嗨唱！　「激動吐心聲」曝光下半年計畫

本土一哥睽違2年回歸民視八點檔！拍攝前堅持「額外稟報神明」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

政治熱門新聞

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

漁船遭扣走航跡曝光　陸海警：勿干擾　

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

民進黨發言人＋1　美女主播入列

澎湖漁船遭陸海警登檢　知情人曝2原因

快訊／「鏡電視調查小組」成立！吳宗憲任召集人　NCC須配合調查

不甩陳雪生聯席調查鏡電視！　鍾佳濱率隊離場

中國海警強行登檢澎湖漁船　將人船押往中國

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

林佳龍出手！外交部祭新規阻採購爭議

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

澎湖漁船遭陸海警強行扣押　國安人士示警風險

更多熱門

相關新聞

李孟諺立院請假！立委怒交通部沒人知道去哪：要不要貼尋人啟事

李孟諺立院請假！立委怒交通部沒人知道去哪：要不要貼尋人啟事

立法院交通委員會今(3日)審查《鐵路法》修正意見，交通部長李孟諺今請假未出席，交委會召委陳雪生公告李孟諺去花蓮勘災請假，不過立委傅崐萁今質詢時詢問部長行程，從交通部政務次長到台鐵董事長都無人知道李孟諺行程，無人知道李孟諺行程，讓傅崐萁動怒「要不要貼尋人啟事」。

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

綠白都反對！藍營提修法拉高罷免門檻　綠黨團：會全力阻擋

綠白都反對！藍營提修法拉高罷免門檻　綠黨團：會全力阻擋

幕後／綠營保溫「火種」打延長賽　傅崐萁提罷免修法反為青鳥添柴火

幕後／綠營保溫「火種」打延長賽　傅崐萁提罷免修法反為青鳥添柴火

覆議與釋憲互不相斥　傅崐萁該多讀憲法

覆議與釋憲互不相斥　傅崐萁該多讀憲法

關鍵字：

超思雞蛋聯合再生傅崐萁吹哨者揭弊

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面