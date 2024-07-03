預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院交通、司法及法制委員會聯席會議今3日成立鏡電視調查小組，國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍早接受直播節目專訪時預告，下禮拜就會提其他調查小組，包括超思雞蛋、聯合再生光電弊案，目前檢舉人非常多，但國民黨會很務實來看待，也盼出現更多吹哨者。

傅崐萁說，從國會聽證調查通過以後，現在檢舉的人非常多，但還是要很務實來看待，立法院不是地檢署，不是法院，不能把人抓來或是收押，通通不可以，國會只能很紳士、很君子的請相關人到國會來作證、講實話。這種情況之下，就必須要有深喉嚨，才會有比較清楚脈絡，跟要有內部人爆料，才會有證據。

傅崐萁表示，基本上，民眾黨立委黃國昌很堅持鏡電視一定要查，兩黨團有討論，畢竟這個已經有深喉嚨講得很清楚，其資料非常清楚，該人士已經到法院提告，當事人已經具名提告了，所以這個是屬於資料比較明確、屬內部人，這個部分民眾也認為要趕快進行。

傅崐萁說，「其他聽證調查的部分，我們也歡迎全國的百姓，能夠告訴我們，你聽到或是知道的訊息，我們一定會保護你」，他強調，國會調查範圍必須是屬於官商勾結，這是一個大原則，絕對不是像民進黨講的要查台積電資料，什麼跳廣場舞的大媽也會被調查，這個都是民進黨一貫用其掌握的網路、名嘴、側翼、國外跳板IP，不斷在刻意中傷在野黨。

傅崐萁說，如果不是官商勾結，根本不可能成案，而且成案必須要立法院或委員會通過，所以並不是像民進黨不斷在給孩子們洗腦的抹黑說法那樣。他痛批，民進黨就是靠詐騙治國、謊言台灣，所以越打越詐，詐騙集團始祖就是民進黨，過去短短7年，台灣的詐騙多了500%，花了國家這麼多錢防治，台灣卻越打越詐。

「詐騙祖師爺主就在總統府，所以今天要了解綠營這些謊言。」傅崐萁再次強調，不是官商勾結，根本就不會成案，根本不會調查，所以說什麼路人甲、路人乙，在市場買菜的媽媽們、在廣場跳土風舞的媽媽們，會被調查，這都是民進黨一貫的詐騙手段，「你不是官商勾結，根本就不會成為調查的對象。」

傅崐萁說，一定是要具備有官商勾結，有政府故意、有私下條件的圖利罪，勾結了什麼事情，才會被查。他說，納稅人辛辛苦苦的錢，到底給這個政府拿去放在誰的口袋？當然要查，對不對？全世界哪個民主國家說不用查的？只有民進黨說不要查。

