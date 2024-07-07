中警執行交通專案「5大示範區」　易肇事第一名路口減少45％車禍

▲台中市警局4月起執行交通安全實施計畫。（圖／台中市警局交通大隊提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局4月起連續3月執行「113年加強交通安全實施計畫」第一階段，選擇台中市5處高肇事路口作為示範路口，其中包括台中易肇事路口第一名「台灣大道與文心路口」，該路口執行專案後降低了45%肇事率，3月來減少了9件車禍；5路口總事故率共降低49.37%、39件車禍，成效顯著。另外，今年7月至9月將再增設5處示範路口、3處示範路段。

台中市警局交通大隊指出，今年4月至6月共實施5處示範路口，分別為「中區臺灣大道與三民路口」、「南屯區五權西路與環中路口」、「北屯區文心路與崇德路口」、「西屯區臺灣大道與文心路口」及「大里區國光路與環中東路口」，透過繪製碰撞構圖，分析出多數肇事原因是闖紅燈、不依號誌指示行駛、車不讓人、行人違規及路口違停等。

警方邀集路權單位會勘，檢視道路及工程缺失，研擬有效改善措施，包括標線補、增繪，以提升用路辨識度；指示或警告標誌增設，提升用路人提前做好應變措施；號誌時制變更，避免不當時制設計導致車禍發生；路口增設交通桿，減少違規轉彎行為發生。

▲警方繪製碰撞構圖，編列最佳警力安排。（圖／台中市警局交通大隊提供）



為讓警力發揮最大效用，警方碰撞構圖，找出路口經常發生的碰撞型態及碰撞熱區，用以律定精準執法項目、員警值勤站立位置，並依事故熱時律定勤務時段，為能更提升事故防制效能，再編排義交於路口保護行人安全，防止用路人違規行為。

統計4月至6月，該5處示範路口事故皆有下降，總計共發生40件交通事故，較去年同期減少39件(共下降49.37%)，其中以「大里區國光路與環中東路口」減少8件，降幅程度達72.73%最多，「北屯區文心路與崇德路口」減少10件，降幅程度為55.56%次之，易肇事路口第一名「台灣大道與文心路口」也降低45%肇事率。

▲台中市4~6月的5大示範路口，車禍件數明顯降低。（圖／台中市警局交通大隊提供）



台中市警局表示，7月至9月將再增加5處示範路口，分別為「北區崇德路與三民路口」、「南區國光路與忠明南路口」、「潭子區中山路與環中路口」、「沙鹿區中清路與中航路口」及「太平區中山路與環中東路口」，並再新增3處示範路段，包括「豐原區中正路—大豐路五段至成功路」、「烏日區新興路—五光路至光日路」、「外埔區甲后路—三環路至民生路」，目標以降低行人事故為目的，編排以維持行人交通安全之勤務為主，強化取締併排停車、路口十公尺內違規停車等行為，落實清除道路障礙，改善行人通行環境。



