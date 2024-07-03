　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

▲張文菘教授到潮州警分局講演「防禦駕駛觀念」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張文菘教授(右)到潮州警分局講演「防禦駕駛觀念」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

交通安全對每個人都很重要，對員警而言，每天常在道路上執行各種勤務，為有效降低員警交通事故之發生以及提升員警「防禦駕駛觀念」，潮州警分局長林明波特別邀請中央警察大學張文菘教授至潮州分局講授「安全防禦駕駛」課程，為潮州分局內外勤員警傳授實務且專業的內容，參與課程人員均獲益良多。

▲張文菘教授到潮州警分局講演「防禦駕駛觀念」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張文菘教授到潮州警分局講演「防禦駕駛觀念」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

張文菘教授除在警大任教授外，亦擔任台北、桃園、台中車輛行車事故鑑定委員長達12年，鑑定件數高達5000件；這次辦理交安講習時，讓柯奕戎巡官回憶起17年前在警專時期的往事，因為張老師教學非常認真，教學精實對於畢業後的特考的幫助非常大，由於張教授長久以來都是義務幫學生複習功課、全台演講等，完全志工，十幾年來未收分文，當時張教授還會自己出錢買蛋糕幫學生慶生，讓他留下深刻印象。

潮州分局以2梯次舉辦「安全防禦駕駛概念」課程，結合實務案例帶來更進階的知識及觀念，並與大家研討，期許能為參加者建立正確的用路觀念，公正客觀、專業和人性兼具的交安素養。這次課程新知豐富，同時互動性十足，讓參加同仁各個積極參與、討論熱絡。

潮州分局長林明波表示只要上路，都是「參與交通的一份子」，安全防禦駕駛真實貼近同仁的工作與生活，駕車途中遭遇之情境相當雷同，講座引起與會同仁廣大的迴響，彼此討論案例互動熱烈，有提升危險警惕的感受度，對於年輕剛任職的同仁，相當有幫助。

ET快訊
快訊／民進黨發言人+1　美女主播入列
快訊／台漁船遭扣押　中國海警局首發聲！
獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最後命令曝光
快訊／高溫蒸氣外洩！　高雄化學工廠4人送醫
國一妹「捷運翻牆逃票」狂炫耀！黑歷史被挖　網友炸鍋
隆乳變切奶！臥床禁打119「3人慘淪胸疤女」　黑底劣醫美慘了
快訊／江坤俊和妻子發表共同聲明！　正宮16字談現況
快訊／畫面曝光！台中騎士遭砂石車輾斃　小孩目擊驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

白沙屯媽祖轉贈醫療專車　若瑟醫院神父灑聖水祈福

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

贏在起跑點閱讀習慣從零歲開始！　南市圖故事童樂嘉年華讓孩子愛閱讀

清境星空攝影大賽即日起至9／30登場　最高獎金1.5萬

2024台南芒果評鑑出爐　黃偉哲肯定得獎農友傑出栽培管理

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

白沙屯媽祖轉贈醫療專車　若瑟醫院神父灑聖水祈福

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

贏在起跑點閱讀習慣從零歲開始！　南市圖故事童樂嘉年華讓孩子愛閱讀

清境星空攝影大賽即日起至9／30登場　最高獎金1.5萬

2024台南芒果評鑑出爐　黃偉哲肯定得獎農友傑出栽培管理

【廣編】「台日琴緣　豐華再現」　大豐管弦樂團與日本聯合樂團再續前緣

輝達供應鏈臻鼎攜誠品建總部　董座：文化、科技契合擦出火花

林義傑跑戈壁馬拉松遇蛇 全員達陣落下男兒淚

環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位

謎片是真的！日本21歲女霸凌殺死高中妹遭逮　和辦案刑警爆不倫

陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

11節目違法NCC開鍘　台灣藝術電視台2過失遭罰120萬

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

地方熱門新聞

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦有期許

天仙果7月中旬種苗網再上架

許淑華偕韓國瑜赴龍山寺感謝捐助

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7/6日登場

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　

到南投旅宿自備盥洗用品　各有好康

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

西濱玄寶大橋施工　7／9起封閉14天

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

屏東縣射擊體驗基地揭牌　國防教育更有趣

更多熱門

相關新聞

1到4月交通事故釀982死　道安表現排行「屏東縣最差」

1到4月交通事故釀982死　道安表現排行「屏東縣最差」

交通部今(1日)公布最新交通事故資料，今年1到4月發生12萬8003起交通事故，17萬1005人受傷、982人死亡，較去年同期均減少5%，首度達到交通部設定目標；在30日、機車及高齡死亡等3項道安表現最差為屏東縣，行人死亡以新竹市表現最差，酒駕死亡最多則為雲林縣。

高捷運岡山站通車　警「大聲公4聲道」宣導

高捷運岡山站通車　警「大聲公4聲道」宣導

肯亞男在台最後一晚酒駕　遭逮悲劇了

肯亞男在台最後一晚酒駕　遭逮悲劇了

PO文罵教授遭學長告狀！「教授笑回1句」網讚有風度

PO文罵教授遭學長告狀！「教授笑回1句」網讚有風度

屏東潮州警聯手行員阻詐　保婦8萬辛苦錢

屏東潮州警聯手行員阻詐　保婦8萬辛苦錢

關鍵字：

潮州警分局張文菘教授交通安全防禦

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面