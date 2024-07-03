交通安全專家張文菘教授　為潮州警提供實用防禦駕駛知識

▲張文菘教授(右)到潮州警分局講演「防禦駕駛觀念」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

交通安全對每個人都很重要，對員警而言，每天常在道路上執行各種勤務，為有效降低員警交通事故之發生以及提升員警「防禦駕駛觀念」，潮州警分局長林明波特別邀請中央警察大學張文菘教授至潮州分局講授「安全防禦駕駛」課程，為潮州分局內外勤員警傳授實務且專業的內容，參與課程人員均獲益良多。

張文菘教授除在警大任教授外，亦擔任台北、桃園、台中車輛行車事故鑑定委員長達12年，鑑定件數高達5000件；這次辦理交安講習時，讓柯奕戎巡官回憶起17年前在警專時期的往事，因為張老師教學非常認真，教學精實對於畢業後的特考的幫助非常大，由於張教授長久以來都是義務幫學生複習功課、全台演講等，完全志工，十幾年來未收分文，當時張教授還會自己出錢買蛋糕幫學生慶生，讓他留下深刻印象。

潮州分局以2梯次舉辦「安全防禦駕駛概念」課程，結合實務案例帶來更進階的知識及觀念，並與大家研討，期許能為參加者建立正確的用路觀念，公正客觀、專業和人性兼具的交安素養。這次課程新知豐富，同時互動性十足，讓參加同仁各個積極參與、討論熱絡。

潮州分局長林明波表示只要上路，都是「參與交通的一份子」，安全防禦駕駛真實貼近同仁的工作與生活，駕車途中遭遇之情境相當雷同，講座引起與會同仁廣大的迴響，彼此討論案例互動熱烈，有提升危險警惕的感受度，對於年輕剛任職的同仁，相當有幫助。