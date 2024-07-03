屏東男趁女同事酒醉強制猥褻　被判賠62萬948元

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

曾在屏東縣琉球鄉工作的林姓男子，利用女同事酒醉機會，對其強制猥褻得逞，女同事請求連同近6年來及精神損害賠償共92零948元，屏東地方法院判決林需賠償62萬948元。可上訴。

被害人起訴指出，與林姓男子曾是琉球鄉某公司員工，於2021年11月某日凌晨，在公司員工宿舍庭院外飲酒聊天，嗣於同日2時許，她因酒醉，林男攙扶至她到宿舍女生房間內床上，先以身體壓在她身上並親吻她雙耳，她立刻出聲制止、尖叫並以手推開林男等方式阻止。

但林男仍接續隔著衣物觸摸她下體，違反她意願之方式對她強制猥褻得逞，導致她身心受創，情緒起伏異常，需定期接受心理諮商輔導，更導致事後僅能從事一般簡易事務工作，因而受有工作收入減少之損失，近6年減少42萬零948元；加上她精神上產生莫大痛苦，請求另應賠償精神慰撫金50萬元，共計92萬零948元。

法院開庭審酌被害人因林男上開侵害行為，導致身心受有影響，需定期接收心理諮商等情事，堪認她因林男上開侵害行為，精神確受有相當之痛苦；兼衡前開兩造之身分、地位、財產狀況、被告侵害程度、情節，及對原告精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，認原告請求被告賠償非財產上之損害即精神慰撫金20萬元，應為適當。逾越前開範圍之請求，則屬無據，不應准許。加上工作收入減少42萬零948元，共計賠償62萬948元。