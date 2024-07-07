黃國昌批「廢質詢」違柯建銘主張　沈伯洋：健康的討論怎那麼難？

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委沈伯洋拋出「質詢權」存廢議題，引發討論。民眾黨總召黃國昌批評，民進黨團總召柯建銘率曾稱「質詢是立委最重要的職權」，現在自家立委又提出相反主張。對此，沈伯洋反擊，並感嘆「現在原來要健康地討論一件事情，可以那麼困難。」

沈伯洋說，台灣質詢最大的問題，其中之一就是無法針對題目問，因為沒有題目設定機制，再來就是大型造謠現場，所以可以五個立委上去都問一樣的問題，造一樣的謠，然後另一邊只好上去闢謠，都不知道官員在那邊要做什麼。

沈伯洋認為，低水準的質詢太多了，又充斥著不實資訊，台灣也不是內閣制國家，質詢很多都在內閣制國家，所以他才說，要認真考慮質詢的必要性。問題是，現在憲法就是有質詢，那該怎麼辦？很簡單，把質詢規則定好。有國家在質詢，是規定問1分鐘，回答2分鐘，有些國家是規定一天幾題。

沈伯洋指出，在沒修憲之前，訂好規則是重要的。質詢權的存廢，甚至可以對應到黃國昌想推的調查權討論。一個健康的討論不要，只想扯「這要跟柯建銘主張是否一致？」維護質詢權，跟討論質詢該如何做，矛盾在哪裡？質詢就擺在那邊，如何好好利用不討論嗎？只在那邊作秀不討論嗎？