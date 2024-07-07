　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台深耕美國政壇「搏多路人馬支持」　美媒：值歐洲借鏡

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美關係成為國際焦點。（示意圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電

Politico今天一篇專文指出，台灣多年來在美國政治光譜上耕耘，建立大規模親台官員網絡，橫跨兩黨及整個美國政府。在美國大選結果的不確定下，台灣對美國政壇的敏銳度、站穩腳步的策略值得歐洲借鏡。

美國政治新聞媒體Politico總編輯柏恩斯（Alexander Burns）的這篇長文，以副總統蕭美琴駐美期間於雙橡園與馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）的互動開頭，形容這代表台灣在美扎根多年、為贏得美國各級官員支持的縮影，一切努力就為鞏固台灣政治地位。

北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人準備赴華府參加北約75週年高峰會時，心中考量少不了川普再次入主白宮的可能性。

這批領導人擔心美國縮減抗俄力道，正重新評估自家國防政策、請共和黨人不要擁抱孤立主義。在許多情況下，他們也為迎接更危險的世界做好準備。

專文顯示，台灣的例子表明，有時候，要抵禦擴張主義、擁有核武的鄰國，最佳防禦措施是一系列有力的計畫，包括華府的雞尾酒會、經濟發展活動，以及不斷奔走於美國不起眼、乏味的州首府。

台灣多年來在美國政壇的辛苦耕耘奏效，如果中國攻台，將會引發遠超過華府環帶公路生活圈（Beltway）的強烈抗議聲浪。

在國會中，對台灣的支持無明顯黨派之分，這是在美國分裂的政治文化中的巨大成就。

從康乃狄克州（Connecticut）等左傾地區到共和黨鐵票區，十多州的議會中都有「友台連線」小組。保守州如猶他及進步派的夏威夷州都通過友台決議。但有多少州議會設有「友立陶宛小組」？

專文指出，台灣是富裕的國家，擁有強大的科技產業，具備充裕的資金及經濟利益，這是處於俄羅斯陰影下的國家所沒有的。波羅的海版的台積電也不存在，無法向立場搖擺不定的州長承諾提供數千個工作機會。

但歐洲與台灣的差距不僅僅是現金及晶片。台灣有不同的策略，以對美國政治人物興趣的敏銳解讀以及個人外交的無限熱忱為基礎。5月宣誓就任副總統的蕭美琴，是其中的核心。

專文強調，蕭美琴由台灣前總統蔡英文任命派駐華府，在某些方面，她擁有獨特的資歷及背景來完成這項任務：蕭美琴的母親是美國人，她本人擁有美國大學學位，青年時期曾在紐澤西度過一段時間。在與美國地方官員打交道方面，蕭美琴當然比大多數外交官準備得更足。

她並非從零開始擬定台灣的美國政治策略，但她在這波魅力攻勢中，是令人敬畏的戰地元帥，戰技包括努力說服國會議員、出席具有戰略意義的會議，及與最小州的官員交談。

在雙橡園舉行的「德拉瓦日」活動上，蕭美琴以德拉瓦州生活在強勢鄰居賓州旁的地緣政治相似性為連結，向德拉瓦州眾議員鮑姆巴赫（Paul Baumbach）表示，「就像德拉瓦州一樣，在台灣，我們認為自己雖然小但很強大」。

中國在這方面幾乎無力對抗台灣。中國政府在美國的「政治毒性」高，反中政策在這裡已經成為主流。

台美夥伴關係也建立在對美國政治性格的冷靜評估上。許多美國官員對世界其他地區的興趣有限，一般州議員對台灣的了解不深，這些議員所代表的選民同樣如此。

歐洲人常常認為這是美國式狹隘，令人困擾，但台灣卻將其視為機會：畢竟，如果議員幾乎一無所知，那就代表有教育他們的機會。

這些「學生」中，有些人無論未來進入眾議院或參議院服務，還是強化了美國友台聯盟的人數優勢，都將成為台灣有用的盟友。

ET快訊
「賴清德第一刀選鄭文燦」4大好處　游淑慧：是個狠人！
約好3天後慶生…愛妻福懋下班枉死　夫哀痛控人為疏失
台中26歲警騎重機K1賽場自摔！　腦出血昏迷
快訊／大谷翔平第28轟出爐　生涯200轟M1
鄭文燦「辦事不力」退回500萬　凌濤：成功業者將賺57億
中山醫大學生1死1重傷！　燒肉店慘況曝
快訊／美術館豪宅「衣櫃藏屍」！警再逮3共犯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄭文燦出事了！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

中國駐韓大使邢海明即將卸任　「戰狼外交」曾觸怒韓國人

東京熱爆！119人中暑送醫「3人重症」　今恐逼近40度

訪客紀錄曝光！帕金森氏症專家「8度訪白宮」　會見拜登私人醫生

逾千名師生上吐下瀉「竟是因為吃泡菜」　南韓校園爆諾羅病毒

法國會7／7決選　民調顯示「極右翼難過半」

台深耕美國政壇「搏多路人馬支持」　美媒：值歐洲借鏡

出生於台灣！　黃仁勳獲選「美國傑出移民」

恐怖畫面！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

環太平洋軍演重視「人道救援」　日本、墨西哥大型艦艇亮相

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

鄭文燦出事了！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

中國駐韓大使邢海明即將卸任　「戰狼外交」曾觸怒韓國人

東京熱爆！119人中暑送醫「3人重症」　今恐逼近40度

訪客紀錄曝光！帕金森氏症專家「8度訪白宮」　會見拜登私人醫生

逾千名師生上吐下瀉「竟是因為吃泡菜」　南韓校園爆諾羅病毒

法國會7／7決選　民調顯示「極右翼難過半」

台深耕美國政壇「搏多路人馬支持」　美媒：值歐洲借鏡

出生於台灣！　黃仁勳獲選「美國傑出移民」

恐怖畫面！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

環太平洋軍演重視「人道救援」　日本、墨西哥大型艦艇亮相

海毒蛇發威！45型驅逐艦擊落9架無人機、1枚飛彈

鄭文燦出事了！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

亞尼克最新「薄荷巧克力生乳捲」開吃！還咬得到巧克力豆

蕭美琴登台秀舞技！　喊話蔡英文多出門

中國駐韓大使邢海明即將卸任　「戰狼外交」曾觸怒韓國人

酷炫公司門口「驚見黑衣男下跪」！現場畫面曝 苦惱：該怎麼處理

被網友拿「鄭文燦涉貪案」嘴！林智群霸氣回59字：有什麼立場

習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

東京熱爆！119人中暑送醫「3人重症」　今恐逼近40度

他爬山滿身汗！一次灌整瓶冰飲「頭痛炸裂」　夏天3食材涼補

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

睡覺前遭毒蛇攻擊！工人反咬2口把牠咬死

拜登口誤自稱美國首位非裔女性副總統

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

陸情侶泰國路邊「活春宮」！她嬌喘跨坐男伴

恐怖畫面！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

毒品械鬥　14歲少女「刀插太陽穴」血染街頭

哈瑪斯：以色列空襲聯合國學校　加薩走廊16人喪命

東京都知事選舉結果有望今晚出爐

菲律賓：中國大型艦艇停泊菲專屬經濟區

蟒蛇竟「咬住自己」死去　專家曝原因

送非法移民至盧安達　英國新首相喊卡

騎車自拍！男回頭7秒撞護欄噴飛1死1傷

巴西恐怖車禍52死傷　撞爛畫面曝光

更多熱門

相關新聞

日經亞洲：對台戰略成美總統大選焦點

日經亞洲：對台戰略成美總統大選焦點

美國總統拜登和對手川普上週舉辦首場辯論會，拜登的表現讓他的連任計畫備受質疑。無論情況如何演變，美中關係和台灣的命運都將成為未來數個月美國外交政策對話核心議題。

孫曉雅卸任前夕　林佳龍頒贈「特種外交獎章」

孫曉雅卸任前夕　林佳龍頒贈「特種外交獎章」

林佳龍喊讓台灣成經濟日不落國　曝台美外交共通點「現在是最好時機」

林佳龍喊讓台灣成經濟日不落國　曝台美外交共通點「現在是最好時機」

受美國務院邀訪　凌濤強調「親美友日和陸」

受美國務院邀訪　凌濤強調「親美友日和陸」

美智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

美智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

關鍵字：

台美關係美台關係

讀者迴響

熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

謝金燕動怒開轟合作品牌！

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面