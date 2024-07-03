日經亞洲：對台戰略模糊或戰略清晰　成美總統大選焦點

▲美國總統拜登和對手川普上週舉辦首場辯論會，拜登的表現讓他的連任計畫備受質疑。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登和對手川普上週舉辦首場辯論會，拜登的表現讓他的連任計畫備受質疑。無論情況如何演變，美中關係和台灣的命運都將成為未來數個月美國外交政策對話核心議題。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，支持台灣是美國民主和共和兩黨罕有的共識之一，但要傳達出多麼強烈的訊息，則是另外一回事。目前在對台政策上，最大的問題就是所謂的「戰略模糊」（strategic ambiguity）概念。

為嚇阻台北和北京，華府長期對是否軍事介入台海衝突含糊其辭。然而在1990年代初期台灣民主化後，這種雙面威懾手法顯已過時。

隨著中國加大對台灣的威脅和脅迫，越來越多軍事領袖和專家呼籲華府轉向「戰略清晰」（strategic clarity）策略。

在總統任內，拜登曾多次公開表示，他的政府將協助防禦台灣。美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）也對拜登的做法印象深刻。

博明是新書「沸騰的護城河：捍衛台灣的緊迫行動」（Burning Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan，暫譯）的編輯。這本書呼籲美國、台灣和其他民主國家加速行動，加強對台北的政治、外交和軍事支持，以嚇阻災難性的戰爭。

部分批評人士擔心拜登的說法會激怒中國，博明卻贊同拜登的明確表態。

博明6月在台北的新書發表會上說：「大家已經看到拜登（言論）的紀錄，他的承諾可能是前所未見。他4度公開提到，一旦中國武力犯台，將派遣美軍保衛台灣。」

博明稱此為「美國外交政策的重要新標準」。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）客座資深研究員王洛伶（Lauren Dickey）告訴日經亞洲：「若一個人一再重複某些話，通常代表這對他們來說很重要，或是這反映出他們本身的個人觀點。」

「在這個脈絡下，我認為值得關注任何一位總統或候選人發表的台灣相關看法，以及如何在當前政策架構下恪遵美國的承諾。」

王洛伶認為，「我們還沒有進入戰略清晰的新時代」，目前這類討論只是因為「認識到戰略環境不斷變化」。

不過，博明主張，「拜登總統已表達他的立場，我認為重要的是其他候選人，無論是川普或未來的其他候選人，都不應背離拜登設下的標準」。

由於拜登在6月27日的辯論會中表現欠佳，外界出現質疑拜登是否適任的聲浪，越來越多人臆測川普可能重返白宮。

川普曾宣稱中國、北韓和俄羅斯都「不怕」拜登。部分評論人士懷疑川普是否會跟拜登一樣支持台灣，但博明表示，川普很清楚民主台灣的重要性。

博明說，「川普總統本身的公開發言也符合長期以來的政策，也就是其他人所謂的戰略模糊。」

曾任川普幕僚的博明解釋，川普曾說過，「我不會說明在各種情況下我會怎麼做。」

他說：「我曾與川普共事4年，期間多次與他談論台灣問題。我相信，尤其是在他的總統任期內，他已瞭解到台灣極其重要，台灣的未來對美國的國家安全很重要，對美國的繁榮很重要，對我國在世界上的地位也很重要。」