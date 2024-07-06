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一堆人蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,過馬路,行人穿越道,禮讓行人,年輕人,暑假,觀光客,遊客,逛街,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲室外超熱，許多人待在公共場所吹冷氣。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今天小暑爆熱！一名網友哀喊，這種38至39度高溫，熱到他不想在家浪費電，認為待公司、超商吹冷氣超爽，好奇大家都去哪吹涼？文章引發熱議，許多人點名去賣場、國體體育中心，以及圖書館；還有人大推網咖，「原來開台時數越久費用越便宜，感覺都變常客了，自認為比去星巴克還爽」。

一名男網友在Dcard表示，每天幾乎都38至39度的高溫，一出門就整個大冒汗，光是上班走到公司而已，他的白色襯衫前後都已經被汗水浸濕。熱到受不了，偏偏薪水又不高，加上租屋處1度電6元，「實在是很不想多花這個費用！」

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對此，原PO好奇「大家現在都去哪裡蹭冷氣省錢？」同時也提供了幾個他已經嘗試過的地方，像是在公司待到很晚、超商、圖書館、咖啡廳，以及百貨公司等。

原PO表示，待在公司吹冷氣很管用，「剛好待的公司老闆也很怕熱，比較不會唸開太涼」；也嘗試去超商，但發現很多人也在裡面做各種事情，包括高中生寫作業，阿北阿姨大肆聊天等。

他有時候會去圖書館，但不同地區的圖書館冷氣的度數會有所不同，以北投圖書館來說，因為那裡是綠建築，「整個熱到軟掉！」咖啡廳部分，因為要點飲品才能坐一整天，原PO覺得不划算；最後則是百貨公司，原PO笑稱，某次回老家，才發現爸媽都會跑去美食商場蹭冷氣，坐在那邊聊一整天，「算是非常新穎？學到了！」

底下網友回應，「買1200月票，去捷運來回坐一趟」、「超商、寶雅、全聯這些大賣場，剛好可以逛好久」、「可以來派出所，冷氣很涼」、「輕鬆的打工，帶薪吹冷氣」、「實驗室24小時16度」、「每天去游泳，消暑又健康」、「真的不要去咖啡廳，價格大於一度6塊電啊」、「今天才看到很多人站在超商裡滑手機」、「國民體育中心大廳也很涼，自修室比圖書館涼，銀行也是，但進去會被保安問要幹嘛，就不能閒坐」。

有網友笑分享，「聽說有人為了省電跑去百貨公司蹭免費冷氣，結果不小心買了一堆東西回家，到家發現家裡冷氣也沒關」、「我都去網咖追劇，費用含飲料40元無限暢飲，中間想睡直接睡，一開始去沒搞清楚網咖遊戲規則，原來開台時數越久費用越便宜，感覺都變常客了（就這幾天高壓籠罩破40度期間），自認為比去星巴克還爽」。

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