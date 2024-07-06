伊朗大選結果出爐！　溫和派裴澤斯基安「正式當選」伊朗總統

▲裴澤斯基安在決選中正式當選伊朗總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗隨著前總統萊希（Ebrahim Raisi）今年5月搭乘直升機墜機身亡，最近便進行新一輪總統的改選，由強硬派的前核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）對上溫和派的前衛生部長裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），最後由裴澤斯基安在決選中勝出，甚至比對手還要多出近300萬張票，宣布當選伊朗總統。

根據《路透社》、《美聯社》等外媒報導，自從伊朗前總統萊西墜機身亡後，伊朗便於6月28日進行第一輪的總統大選，由賈立里對上裴澤斯基安，然而該輪投票的投票率只有40%，創下歷史新低，且兩人都沒有贏得超過50%的選票，因此大選進入第二輪的「決選」。伊朗當局官員6日稍早表示，裴澤斯基安在決選中取得勝利。

稍早，伊朗內政部便宣布，裴澤斯基安在開票早期結果中便處於領先地位。某位要求匿名的消息人士透露，「計票已經結束，候選人已經獲悉選舉結果，由裴澤斯基安領先對手賈利里約300萬票。」

伊朗內政部於當地時間6日表示，現年70歲的裴澤斯基安以1638萬張票（得票率54%）超越59歲對手賈立里的1353萬張票（44%），正式當選下一屆伊朗總統。

伊朗當地國營媒體稱，決選時的投票站於當地時間上午8時向選民開放，便一直開放至隔天凌晨0時，在16個小時內供6100萬名選民做出選擇。據悉，伊朗擁有8500萬人口。

《日本放送協會》指出，裴澤斯基安是心臟外科醫師出身，曾先後擔任衛生部長與國會議員，其在外交政策方面更加重視如何與歐洲和美國等西方國家重啟對話，因此他的當選可能將為未來伊朗的外交走向帶來影響，只不過外交與國防上重大決策依舊由伊朗「最高領袖」哈米尼（Ali Khamenei）主宰。