雲林2分半農田「稻子整片不見」　代割業者搞烏龍...這下慘了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一期稻作進入採收期，昨日驚傳一廖姓農民稻田莫名其妙遭人整片收割，驚訝之餘連忙四處詢問周遭農友是否有人遇見，訪查未果轉向雲林縣議員洪如萍投訴，經洪如萍協助於臉書廣宣找尋目擊者後，一名代割業者急奔服務處解釋，不是「割稻尾」而是認錯田、收錯了，已與田主達成和解，結束這一場烏龍。

▲廖姓農民昨日欲前往採收，站在田頭看著自己辛苦種出的金黃稻穗全不翼而飛，傻眼表示「這年代怎麼可能還有人在割稻尾」。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖姓稻農今（6）日受訪表示，「被收割」田地約2分半，以現值穀價換算約可收穫5、6萬元，7月1日到田裡放水時還無異狀，鄰田7月2日收割時也都有看到稻穗，7月5日與代割業者到場，發現竟全被收了，心裡想著，這種年代怎麼還有人會「割稻尾」，急忙尋找目擊者，問了大半天都沒結果，向議員陳情後接受建議才報警。

▲縣議員洪如萍表示，失竊稻穀的廖大哥因年長，不太會使用網路平台，經協助貼文後順利找到割錯的業者，結束一場烏龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員洪如萍表示，接獲陳情後立即協助農民廖大哥將消息貼到網路平台宣傳，希望能盡快釐清到底是怎麼一回事，這麼大片稻穀不翼而飛，實在是有點誇張。洪如萍說，貼文發出後不久果真見效，約莫21時許服務處即跑來一名同是崙背鄉親的代割業者，急忙表示，被原應收割的田主通知「真的割錯了」，才發現貼文講的是自己。當下立即讓雙方聯繫，也迅速達成和解，因雙方都念及是同鄉所以未要求其他賠償。

西螺警分局崙背分駐所所長王冠勛表示，昨日轄區一處農田稻穀遭不明人士收割，接獲報案隨即展開調查，經查訪周遭地主、居民及收割稻穀相關業者釐清案情後，係為一名代割業者不慎誤收割，距離應收稻田與收錯稻田相距約100公尺、四片田的距離，雙方經調解已達成共識，將以五萬元和解。

▲「消失的稻穀」貼文發出不久，即有改割業者發現是自己割錯田，立即聯繫洪如萍找到田主賠罪，雙方達成和解。（圖／記者蔡佩旻翻攝）