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發跡學運世代！2014驚奇一役開啟政治坦途 　鄭文燦從政藍綠通吃

▲▼行政院副院長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲海基會董事長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者杜冠霖／台北報導

前桃園市長，海基會董事長鄭文燦，昨（6日）突然遭桃園地檢署帶走，檢方偵訊後，認為鄭文燦涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，並向法院聲請羈押並禁止接見。鄭發跡於學運世代，從政後在桃園市長選戰以黑馬之姿打出驚奇一役，並靠著8年建設好口碑平步青雲，一度官拜副閣揆，也曾是民進黨內的接班梯隊之一，如今捲入貪汙疑雲，消息一出震驚各界。

鄭文燦是桃園當地農耕家族出身、家境稱不上殷實，小學時就要到木工廠打工貼補家計，直到就讀台灣大學時期關注公共事務及社會運動，更在1990年野百合學運世代擔任決策小組，提出解散國民大會等訴求，不僅促成1992年廢除萬年國會，更成為鄭文燦踏入政壇契機。

1998年鄭文燦以全縣最高票當選桃園縣議員，卸任後轉任民進黨文宣部副主任，直到2006年在前行政院長蘇貞昌內閣團隊中擔任新聞局長，是最年輕的閣員。2009年縣市長選舉時奉民進黨主席蔡英文之命，臨危受命參選桃園縣縣長。時值電影《赤壁》上映，蔡英文覺得鄭文燦的足智多謀跟梁朝偉演的周瑜很像，也希望他能為民進黨守住桃園這個半壁江山，只不過當時82公斤，有點胖，「胖周瑜」外號不逕而走。

鄭文燦2014年則獲民進黨提名參選桃園市市長，雖對手吳志揚競選期間爆出副縣長葉世文收賄案及貪瀆疑雲，但選前民調還是大勝近20%，外界普遍看好吳志揚成功連任，但鄭文燦最終以兩萬多票的些微差距驚險擊敗吳志揚，成為選戰最大黑馬、更是當時六都最年輕市長，甚至傳出忘記買慶祝鞭炮，發現真的要贏了才緊急採購，也為此次大逆轉增添一點驚奇色彩。

之後，這位最年輕市長靠著地方建設和藍綠通吃的柔軟身段，逐漸在地方站穩腳步，傳聞鄭文燦可記住一萬五千多人的姓名，下次見面能立即當場叫出，被蔡英文譽為「人體PDA」。隨著名聲外顯，鄭文燦在黨內的地位也一飛衝天，他也於2018年毫無意外連任，更拿下桃園市市長選舉有史以來最高票55.2萬，直到2022年才被張善政以55.7萬票打破紀錄。

鄭文燦一躍成為政治明星，更一度希望時任新竹市長林智堅接下他的衣缽，但隨著林智堅學倫、新竹棒球場等爭議纏身，最終他經營8年的桃園並未成功接班，讓他的政治坦途受挫，但卸下桃園市長身分後，官運亨通的鄭文燦馬上找到新工作，接下陳建仁內閣中的行政院副院長位置，更獲地方首長不分藍綠一致好評。

在2024總統大選賴清德勝選後，鄭文燦的角色一直是黨內討論焦點，甚至一度被點名接下賴政府首任閣揆，但卻都是只聞樓梯響、不見人下來。隨著新內閣名單一波波公布，鄭文燦才以「知中專家」為由出任海峽交流基金會董事長，得以延續他的政治之路，儘管過程多有波折，仍被看好2026甚至2028大選能夠有所表現，如今卻傳出捲入貪汙疑雲，一路平步青雲的「胖周瑜」跌了大跤，也讓政壇局勢更加詭譎。
 

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