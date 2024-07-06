鄭文燦最暗黑的生日！黃珊珊很酸「1450今天很安靜」

▲鄭文燦今天57歲生日，卻因涉貪「當庭逮捕」。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

政壇出大事！海基會董事長鄭文燦疑遭聲押，他似在桃園市長任內土地開發涉貪。對此，民眾黨立委黃珊珊立即發文暗諷，「1450今天很安靜！」就連國民黨立委羅智強與資深媒體人羅友志也分別感嘆，「水很深啊！我們繼續看下去」、「好可怕的民進黨...應該說，比前朝還狠辣的現在民進黨」。

立委黃珊珊在臉書發聲，指稱「今天最大條！鄭文燦被約談聲押」，接著嘲諷平時有人出事，就會出動網軍，豈料大異常「1450今天很安靜！」

事實上，今天是鄭文燦57歲生日，立委羅智強也在臉書驚訝表示，「挑在生日，鄭文燦涉貪聲押，玩真的？」更在留言置板凳直呼，「水很深啊！我們繼續看下去。」

此外，資深媒體人羅友志同樣發文，「鄭文燦？聲押！這也太迅雷不及掩耳了吧」，並感嘆「好可怕的民進黨...應該說，比前朝還狠辣的現在民進黨」。

桃檢稍早證實，鄭文燦因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，有羈押必要，「予以逮捕」，因此向法院聲押。

目前最新進度，桃園地院原預計今日上午11時召開羈押庭，不過法院方表示，由於鄭文燦的律師尚未抵達法院，加上還要閱卷，羈押庭開庭時間恐要延到下午。