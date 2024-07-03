　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥哥律師「突襲式」亂摸　女同學接連受害氣哭：為什麼？

▲▼律師，上班族，白領。（圖／Pixabay）

▲蕭姓律師涉嫌在職前訓練時，對女同學伸狼爪性騷擾3次，遭檢察官提起公訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓律師在職前受訓期間遭申訴，多次突襲式地伸手碰觸女同學的腰、腿甚至胸部，有被害人向友人訴苦時，又氣又不解，為什麼蕭男總是對她毛手腳，經5名被害人申訴，蕭男因違反律師倫理，遭評定律訓不合格，但蕭男仍矢口否認有不禮貌動作，並自費重訓，案經台北地檢署調查，認定蕭男涉嫌在2023年間3度犯下性騷擾罪嫌，3日依法起訴。

蕭男長相俊俏清秀，畢業於台北大學法律系，曾任高院法警，但因工作表現不佳被辭退，2022年律師高考及格，2023年參加全國律師聯合會受法務部委託辦理的第31期「律師職前訓練」，但在全聯會律師研所所為期1個月的受訓期間，陸續有5位女同學指控蕭男涉嫌性騷擾。

被害人大多指控，蕭男會趁人不注意時，從旁邊或後方突然靠近，趁勢伸手觸摸女性的大腿、腰臀，有時還會狀似不經意地碰到胸部，甚至短暫停留被害人身上撫摸。全聯會接到投訴後召開考評會，認為蕭男違反《律師倫理規範》、《律師職前訓練規則》情節重大，決議評定蕭男不合格。

▲桃園市李姓律師為某應召站曾姓男子辯護，陪同偵訊後竟私下打電話給業者聲稱「一個人扛」，地院認為李違反職業倫理，判處2月有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲蕭男原被全聯會決議律師訓練不合格，但已自費完成重訓。（示意圖／pixabay）

不過5名被害人遭遇曝光的時候，大多已超過6個月的告訴期，僅1名被害女同學來得及提出刑事告訴。檢察官調查，蕭男在2023年10月2日，律訓同學聚餐時，突然以右手撫摸坐在一旁的被害人左大腿2到3秒，被害人嚇得只能拿餐廳菜單遮擋隔絕鹹豬手。

當天聚餐結束後，蕭男與被害人搭同班捷運回家，被害人先到站要下車時，蕭男又趁著告別說再見的時候，趁被害人走出車廂之際，伸手撫摸被害人左側腰際；10月20日晚上，蕭男又趁律訓班舉行麻將比賽時，趁被害人在拍攝獎盃照片，從左後方靠近，伸出右手手背碰觸被害人左側臀部。

因有目擊者指證看到蕭男的舉動，另有證人作證，曾在第一時間聆聽被害人訴苦時，被害人對自己為何一直被蕭男欺負感到不解，甚至為此氣到哭；檢察官認為，蕭男都是在被害人無預料的情形下碰觸隱私部位，顯然是以突襲式、出其不意的方式犯案，在被害人感受不適並閃躲後，馬上停止行為，屬於性騷擾行為，請法院分3次犯行各別論罪判刑。

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟4縣市！　警戒區曝
快訊／進學校10分鐘倒地！　25歲警「相驗結果出爐」
快訊／雨勢升級！　9縣市豪大雨特報
知名電商倉庫燒成廢墟！　焦屍無法辨認身分
台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後
謎片是真的！日本21歲女殺死高中妹　和辦案刑警爆不倫
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
江坤俊遭爆曖昧護理師　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

進學校10mins就倒地！25歲警正中午跑步休克猝死　相驗結果曝

帥哥律師「突襲式」亂摸　女同學接連受害氣哭：為什麼？

知名電商倉庫燒成廢墟！勇消對戰鋰電+五金15hrs　焦屍非保全員

台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後事

車輛遭吊牌竟委託店家製假車牌懸掛　屏東男遭判拘50天

噁男火車站電梯前「毛巾蓋鳥狂摩擦」嚇人　公然猥褻判拘30天

2藏獒攻擊！北市男雙手遭狠咬濺血　和解不成飼主被起訴

19年前性侵高中女兒！7旬翁還有臉聲請扶養　法官判免除義務

台中25歲警中午「倒臥操場不治」弟也任警職　母悲：沒有跑步習慣

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

進學校10mins就倒地！25歲警正中午跑步休克猝死　相驗結果曝

帥哥律師「突襲式」亂摸　女同學接連受害氣哭：為什麼？

知名電商倉庫燒成廢墟！勇消對戰鋰電+五金15hrs　焦屍非保全員

台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後事

車輛遭吊牌竟委託店家製假車牌懸掛　屏東男遭判拘50天

噁男火車站電梯前「毛巾蓋鳥狂摩擦」嚇人　公然猥褻判拘30天

2藏獒攻擊！北市男雙手遭狠咬濺血　和解不成飼主被起訴

19年前性侵高中女兒！7旬翁還有臉聲請扶養　法官判免除義務

台中25歲警中午「倒臥操場不治」弟也任警職　母悲：沒有跑步習慣

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

手術後2個月「皮膚冒紅點」竟是乳癌復發！醫：癌細胞侵襲皮膚

郭智輝盼引進移工穩供電「這蠻緊急」　本周將和勞動部討論

南臺灣土地公補庫存　6.79億入手339坪地蓋商辦

灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

社會熱門新聞

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／台中騎士跨越雙黃線　遭砂石車撞輾當場死亡

拳擊國手入黑幫當詐團監控手　狼狽落網畫面曝

桃園鐵皮倉儲大火　尋獲焦屍身分待確認

海巡急退原因曝！救援「大」船追進內水　恐遭控入侵

3對7僵持1hr！海巡艇避免升高衝突停止緊追

女兒伴屍半年！92歲父病故放家中變白骨

廚餘驚見比臉大「巨蛙」　女清潔隊員驚嚇

更多熱門

相關新聞

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸險死

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸險死

台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，涉嫌為3名女病患豐胸時，發生醫療過失遭檢察官起訴，事實上多次改名的丁斌煌，曾有多次捲入醫療糾紛及詐欺、性騷擾，雖大部分和解收場，但有1名男病患在陰莖植入等手術後3天死亡，丁被依業務過失致死罪判刑確定。這次接連發生3起醫糾，衛生單位稽查赫見手術台堆滿雜物，環境凌亂到讓人不敢相信是醫美診所。

鄰座女遭襲胸　她手機15字助攻抓色狼

鄰座女遭襲胸　她手機15字助攻抓色狼

5億遺產歸誰？知名兩岸律師：全歸高中生母親

5億遺產歸誰？知名兩岸律師：全歸高中生母親

想娶越南新娘！李怡貞：價值觀可再偏差一點

想娶越南新娘！李怡貞：價值觀可再偏差一點

年薪200萬律師「想娶越配」求推薦！工程師也+1

年薪200萬律師「想娶越配」求推薦！工程師也+1

關鍵字：

律師律訓研習性騷擾實習律師全聯會

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面