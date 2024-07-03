帥哥律師「突襲式」亂摸　女同學接連受害氣哭：為什麼？

▲蕭姓律師涉嫌在職前訓練時，對女同學伸狼爪性騷擾3次，遭檢察官提起公訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓律師在職前受訓期間遭申訴，多次突襲式地伸手碰觸女同學的腰、腿甚至胸部，有被害人向友人訴苦時，又氣又不解，為什麼蕭男總是對她毛手腳，經5名被害人申訴，蕭男因違反律師倫理，遭評定律訓不合格，但蕭男仍矢口否認有不禮貌動作，並自費重訓，案經台北地檢署調查，認定蕭男涉嫌在2023年間3度犯下性騷擾罪嫌，3日依法起訴。

蕭男長相俊俏清秀，畢業於台北大學法律系，曾任高院法警，但因工作表現不佳被辭退，2022年律師高考及格，2023年參加全國律師聯合會受法務部委託辦理的第31期「律師職前訓練」，但在全聯會律師研所所為期1個月的受訓期間，陸續有5位女同學指控蕭男涉嫌性騷擾。

被害人大多指控，蕭男會趁人不注意時，從旁邊或後方突然靠近，趁勢伸手觸摸女性的大腿、腰臀，有時還會狀似不經意地碰到胸部，甚至短暫停留被害人身上撫摸。全聯會接到投訴後召開考評會，認為蕭男違反《律師倫理規範》、《律師職前訓練規則》情節重大，決議評定蕭男不合格。

▲蕭男原被全聯會決議律師訓練不合格，但已自費完成重訓。（示意圖／pixabay）

不過5名被害人遭遇曝光的時候，大多已超過6個月的告訴期，僅1名被害女同學來得及提出刑事告訴。檢察官調查，蕭男在2023年10月2日，律訓同學聚餐時，突然以右手撫摸坐在一旁的被害人左大腿2到3秒，被害人嚇得只能拿餐廳菜單遮擋隔絕鹹豬手。

當天聚餐結束後，蕭男與被害人搭同班捷運回家，被害人先到站要下車時，蕭男又趁著告別說再見的時候，趁被害人走出車廂之際，伸手撫摸被害人左側腰際；10月20日晚上，蕭男又趁律訓班舉行麻將比賽時，趁被害人在拍攝獎盃照片，從左後方靠近，伸出右手手背碰觸被害人左側臀部。

因有目擊者指證看到蕭男的舉動，另有證人作證，曾在第一時間聆聽被害人訴苦時，被害人對自己為何一直被蕭男欺負感到不解，甚至為此氣到哭；檢察官認為，蕭男都是在被害人無預料的情形下碰觸隱私部位，顯然是以突襲式、出其不意的方式犯案，在被害人感受不適並閃躲後，馬上停止行為，屬於性騷擾行為，請法院分3次犯行各別論罪判刑。